Teşhiste son teknoloji

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği, modern laboratuvar imkanlarıyla son yıllarda yoğun talep gören sağlık kuruluşları arasında

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’ne Kadıköylülerin ilgisi yoğun. Özellikle modern laboratuar imkânlarına sahip olan, hasta ihtiyaçları doğrultusunda tahlil çeşitlerinin büyük bir bölümünün yapılabildiği sağlık kuruluşunda tahlil, ultrason ve röntgen işlemlerinin düşük maliyete yapılması polikliniğe olan ilgiyi de arttırdı. Laboratuvarda 2016 yılı Ocak ayında 2 bin 836 tahlil yapılırken, 2017 Ocak ayında bu sayı 3 bin 446’ya yükseldi.

21 YILLIK KURULUŞ

1996’da Kadıköy Belediyesi merkez binasına yakın küçük bir binada hizmete açılan sağlık merkezi, hizmet kalitesini yıldan yıla arttırdı ve günümüzde 94 çeşit tahlilin yapılabildiği modern laboratuar imkânlarıyla örnek bir sağlık kuruluşu haline geldi.

Yıllar önce bir laborant ve uzman hekim ile kan sayımı ve bazı basit tahlillerle laboratuar çalışmalarına başlayan sağlık kuruluşunda laboratuar hizmetleri günümüzde neredeyse büyük kapasiteli hastaneleri aratmıyor.

7 KATLI SAĞLIK KOMPLEKSİ

2009 yılında Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Kuyubaşı’ndaki yerine taşınan ve Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği adıyla 7 katlı binada sağlık hizmeti veren kurumun Laboratuvar bölümünde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, biyokimya uzmanı, 3 laborant ve 1 tıbbi sekreterden oluşan kadrosuyla günde onlarca hastaya hizmet veriyor.

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Laboratuvar Sorumlusu Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nüket Ceylan, hasta ihtiyaçları ve gelişen teknolojik imkanlara bağlı olarak sağlık merkezinin günümüzün ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanıma sahip modern bir laboratuara sahip olduğunu belirtti.

Dr. Nüket Ceylan, “Geniş bir laboratuar imkânına sahip olan sağlık merkezimizde hastaların ihtiyaçlarına cevap verecek bütün tahliller bizzat kendi laboratuarımızda yapılmaktadır” dedi.

LABORATUVAR İŞLEM SAYISI ARTTI

Son teknoloji ürünü biyokimya oto analizörü, hormon cihazı bulunan laboratuvarda en kısa sürede analiz yapma imkanı sunuyor.

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Laboratuvarında 94 parametre (tahlil) yapılabiliyor.

2016 yılında toplam yaklaşık 36 bin tahlil yapıldı. Bu sayının, anlaşmalı laboratuara gönderilen tahlillerle 50 bine ulaştığı da belirtildi.

2017 Ocak ayında 3 bin 446 laboratuvar işlemi yapıldı. 2017 yılı Nisan ayı itibariyle bu sayı yaklaşık 16 bin 345’e ulaştı. Bu sayılar içine anlaşmalı laboratuara gönderilen tahliller dâhil değil.

TAHLİL, ULTRASON, RÖNTGEN ÜCRETLİ

Tüm muayenelerin ücretsiz olduğu Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nin SGK ya da özel hiçbir kurumla anlaşması bulunmuyor. Poliklinikte tahliller, ultrason ve röntgen işlemleri ücretli olarak yapılıyor. Bazı tahlil ücretleri şöyle:

Hemogram: 16 TL

Kan Grubu: 5 TL.

Biyokimya testleri: GGT: 9 TL.

HDL: 9 TL.

LDL: 9 TL.

Trigliserid: 9 TL.

Gebelik Testi: 9 TL.

Tam İdrar Tahlili : 7 TL.

Gaita: 11 TL.

İnsülin: 16 TL.

Hormon testleri: Testesteron: 22 TL.

Progesteron: 22 TL.

Spermiyogram (Bakteriyoloji): 22 TL.

Bağışıklık sistemi testleri: IgA ve IgG: 11 TL.

IgE: 16 TL.

IgM: 22 TL.

Anti HCV (Sarılık): 15 TL.

Anti HIV (AİDS): 15 TL.

Tiroid testleri:

FT3 : 16

FT4 : 16

TSH : 16

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği, hafta içi günlerde 08.00-16.00 arasında hizmet sunuyor. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Patika Yol Sok. No:16 Kuyubaşı’ndaki sağlık merkezine, (216) 418 88 30- (216) 348 40 27 telefonlarından veya polikliniğin internet sitesinden (http://www.saglikpoliklinigi.org) ulaşılabiliyor ve randevu alınabiliyor.