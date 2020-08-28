Tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısı artı

Sağlık sektörünün korona virüsle sınandığı 2020 yılıyla vatandaşlar tamamlayıcı sağlık sigortasına yöneldi. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre; tamamlayıcı sağlık sigortasında sigortalı adedi 2019 haziran döneminde 1 milyon 2 bin 187 kişiden bu sene haziran itibariyle %49.8'lik artışla 1 milyon 501 bin 425 kişiye ulaştı. Yeni tip korona virüsün de etkisiyle 2020’nin ilk 6 ayında tamamlayıcı sağlık sigortası teminat adedi 2019’un aynı dönemine göre %46,9 artarak 1 milyon 190 bin 166 adede ulaştı.
Özellikle çokça sorulan Covid-19 tedavilerinin sigorta kapsamına girip girmediği tartışmasına karşın sigorta şirketleri peyderpey yeni ve mevcut tamamlayıcı/sağlık sigortalılarına ait poliçelerde Covid-19 tedavi giderlerini teminat kapsam altına almaya da başladı. Özel bir hastanede korona virüs teşhisi konulana kadar yapılan tüm muayene ve tetkikler tamamlayıcı sağlık poliçesi teminatı kapsamında karşılanıyor.