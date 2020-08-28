Haftalık Bağımsız Gazete 28 Ağustos 2020
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Tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısı artı

Korona virüsü nedeniyle tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranların sayısı geçen yıla oranla yüzde 50 artarak 1,5 milyona yükseldi

Tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısı artı
GazeteKadıköy

Sağlık sektörünün korona virüsle sınandığı 2020 yılıyla vatandaşlar tamamlayıcı sağlık sigortasına yöneldi. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre; tamamlayıcı sağlık sigortasında sigortalı adedi 2019 haziran döneminde 1 milyon 2 bin 187 kişiden bu sene haziran itibariyle %49.8'lik artışla 1 milyon 501 bin 425 kişiye ulaştı. Yeni tip korona virüsün de etkisiyle 2020’nin ilk 6 ayında tamamlayıcı sağlık sigortası teminat adedi 2019’un aynı dönemine göre %46,9 artarak 1 milyon 190 bin 166 adede ulaştı.

Özellikle çokça sorulan Covid-19 tedavilerinin sigorta kapsamına girip girmediği tartışmasına karşın sigorta şirketleri peyderpey yeni ve mevcut tamamlayıcı/sağlık sigortalılarına ait poliçelerde Covid-19 tedavi giderlerini teminat kapsam altına almaya da başladı. Özel bir hastanede korona virüs teşhisi konulana kadar yapılan tüm muayene ve tetkikler tamamlayıcı sağlık poliçesi teminatı kapsamında karşılanıyor.

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