Soğuk algınlığına bitkisel çözümler

Soğuk algınlığına karşı bitkisel çözümlerden bir kaç tarif

Havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı, nezle ve grip vakalarında da artış yaşanmaya başladı. İlaç tedavisi dışında soğuk algınlıklarının tedavisi ve metabolizmayı güçlendirmek için bitkisel çözümleri derledik.

KEKİK ÇAYI

Daha çok baharat olarak kullandığımız kekik aslında çay olarak demlendiğinde hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de öksürüğü azaltmaya, ateşi düşürmeye, soğuk algınlığı ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur. Sıkça hasta oluyorsanız A ve C vitamini barındıran kekik çayı aradığınız çözüm olabilir.

Nasıl hazırlanır?

Bir su bardağı suyu kaynatın. Kaynamış suya 1 tatlı kaşığı kurutulmuş kekik ekleyin. 10 dakika kadar bekledikten sonra süzgeçten geçirip dilerseniz bal ya da limon ekleyerek tüketin. Kekik çayı günde 2 bardağı geçmeyecek şekilde içebilirsiniz.

ZENCEFİL VE BAL KARIŞIMI

Zencefil ve bal soğuk algınlığına iyi geldiği gibi aynı zamanda vücut direncini de korumaya yardımcı. Aynı zamanda boğazını yumuşatan karışım kış aylarında buzdolabınızda bulundurmanız gereken karışımlardan

Nasıl hazırlanır?

Bir limon ve taze zencefili yıkayıp ince ince doğradıktan sonra bir kavanoza koyun. İçine kestane balı ve tarçın ekleyip buzdolabına koyun. Aynı gün tüketmeye başlayabileceğiniz gibi buzdolabında bir ay kadar saklayabilir ve kullanabilirsiniz. Bir iki gün sonra karışım biraz daha sulanmış olacaktır. Günde bir ya da iki kaşık tüketebilirsiniz.

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ KARIŞIMI

Keçiboynuzu pekmezi bağışıklığı güçlendirip akciğerleri temizleme özelliği dışında aynı zamanda bronşit, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruyucu özelliğinden dolayı değerli bir besin. Zerdeçal, tarçın ve karabiber ile birlikte hazırlanacak karışım özellikle öksürüğün kesilmesini sağlar

Nasıl hazırlanır?

Bir çorba kaşığı tereyağını eritip dört çorba kaşığı keçiboynuzu pekmezini ilave edip göz göz olana kadar kaynatın. Ateşten aldıktan sonra zencefil, karabiber ve tarçın ilave ederek karıştırın. Hafif soğuyup macun kıvamına geldikten karışımı kısa sürede tüketin. Karışımı ılık ve sabah akşam günde iki kez tükettiğinizde öksürüğünüz kısa zamanda kesilecektir.

MÜRVER ŞURUBU

İçindeki A, B ve C vitaminleriyle vücut direncinin artmasını sağlayarak hastalıklardan koruyan mürver çiçeği soğuk algınlığını geçirmede çok etkili oluyor. Ateşi düşürmeye de yarayan mürver, balgam söktürücü olarak kullanılabiliyor ve göğsü yumuşatıyor.

Nasıl hazırlanır?

Küçük bir tencere ya da orta boy cezvenin içine 2 çorba kaşığı kurutulmuş mürver koyun. İçine bir çay kaşığı karanfil ve tarçın ekleyin. Karışımı kaynattıktan sonra ateşten alıp soğumaya bırakın. Süzdükten sonra bal ekleyerek karıştırın. Mürver şurubunu buzdolabında saklayabilir, bir çorba kaşığı kadar içebilirsiniz.