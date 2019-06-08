Sinekle mücadelede ilaçlama çözüm değil

Yaz aylarının kabusu olan sivrisineklerle mücadelede ilaçlama tek başına çözüm değil. Sivrisineklerle nasıl mücadele etmek gerektiğini Gazete Kadıköy okurları için derledik

Yazın gelmesiyle birlikte yaşamaktan pek de mutlu olmadığımız sivrisinekler de geldi. Peki sivrisineklerle nasıl mücadele edeceğiz. İlaçlama tek başına çözüm mü?

Kadıköy Belediyesi, sivrisineklere karşı mücadeleyi tüm mahalleleri kapsayacak şekilde genişletti. Sivrisineklerle mücadele sadece yaz aylarının sorunu olarak bilinse da belediye ekipleri alanında eğitimli ve tecrübeli ekiplerle, bütün yıl bu haşerelere karşı lokal olarak mücadele yürütüyor.

Neredeyse her tür iklimde yaşayabilen sivrisinekler, Kadıköy gibi özellikle deniz kenarı bölgelerde çok kısa zamanda büyük bir hızla çoğalıyor.

İLAÇLAMA KESİN ÇÖZÜM DEĞIL!

İnsan sağlığı için tehdit oluşturan sivrisineklerden kurtulmak, salt ilaçlama ile tam olarak mümkün değil. Çünkü sivrisineklerin yaşam döngüleri ilk olarak çok sayıda yumurtayı durgun ya da çok yavaş akan su yüzeyine bırakmalarıyla başlıyor. Bir dişi 40 ila 400 arasında yumurta bırakabiliyor. Birkaç gün içerisinde bu yumurtalardan çıkan larvalar, 7 ila 20 gün suda yaşıyor ve sonra ergin hale geçiyorlar. Bu yüzden sineklerin barındıkları ve üredikleri alanlarda hijyen sağlanmadığı sürece ilaçlama çözüm üretmiyor. Diğer yandan ilaçlama nedeniyle sadece sinekler değil, astım hastaları, çocuklar, yaşlılar, çeşitli hastalıkları olanlar, bu ilaçlara maruz kalıyor. Çevresel ilaçlama rüzgarla, suyla taşınarak başka canlıların zarar görmesine de sebep olabiliyor.

Sivrisinekle en etkili mücadelenin de bu safhada, yani larva aşamasında yapılması gerekiyor. Peki, larva üremesi muhtemel alanlar nereler? Sanılanın aksine sivrisinek kaynakları uzak mesafelerdeki bataklıklar değil. Bazen arka bahçemizdeki kullanılmayan bir süs havuzunda, bazen suyunu çok fazla koyduğumuz balkondaki saksıda, hatta yakınlara atılmış ve içinde su birikmiş bir konserve kutusunda çoğalabilirler. Binalara ait mazgal, rögar, su gideri, iyi ıslah edilmemiş foseptikler, eski çıkma oto lastikleri, çatı olukları ve giderler, inşaat veya binaların bodrumlarına biriken sular, yağmur suyu birikintileri gibi birçok nokta sivrisinek kaynaklarının yarıya yakınını oluşturuyor. Bu gibi kaynaklarda su birikmesini engellemeye yönelik müdahaleler sivrisinek mücadelesinde en etkili yöntemler arasında yerini alıyor.

Evinizin yakınlarında sivrisinek oluşmasına yol açmamak için;

* Kullanmadığınız kaplarda su birikmesini engelleyin.

* Depoladığınız suların ağzını sıkıca kapatın.

* Bina bodrumlarında biriken suları tahliye edin.

* Bina mazgalları ve su tahliye kanallarını açık tutun.

* Eskiden kullanılmış foseptik kuyularınızı içinde boşluk kalmayacak şekilde doldurtarak ıslah ettirin.

* Sokak hayvanları için bırakılan suyu sık sık değiştirin.