“Sigara dumanı tutsaklıktır”

Her yıl 9 Şubat, Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kutlanıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Murat Şalk, sigaranın korona virüsü için tetikleyici bir unsur olduğuna dikkat çekiyor

Dünyada her yıl 8 milyon kişi tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Uzmanlar tütün kullanımının birçok solunum yolu enfeksiyonu için risk faktörü oluşturmakla birlikte hastalıkların ağırlığını da arttırıcı etkiye sahip olduğuna dikkat çekiyor. Bu sebeple sigara içenler korona virüsü salgınında yüksek risk grubunda yer alıyor. Korona virüsü sebebiyle solunum cihazına bağlanan, yoğun bakıma yatırılan ya da ölenlerin yüzde 25,5'inin aktif sigara içen kişiler olduğu istatistikler arasında yer alıyor. Sigara bağımlılığına vurgu yapmak amacıyla her yıl 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kabul ediliyor. Bu özel gün vesilesiyle İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Murat Şalk ve sigarayı bırakmayı başaranlarla görüştük.

“BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATIYOR”

Tütün kullanımının olumsuz etkilerinden bahseden Zen Biorezonans Sigara Bırakma Merkezinde çalışan Uzman Doktor Murat Şalk, “Tütün kullanımı tartışmasız olarak ister sigara ister pipo ya da nargile şeklinde olsun, insan sağlığı için adeta bir tehdit unsuru. Sigara tüm vücut ile ilgili hemen her organda çoğu birlikte ortaya çıkabilen pek çok sağlık sorununa yol açmakta. Bunların başında kalp ve damar hastalıkları, akciğer rahatsızlıkları,

kronik bronşit, Amfizem, KOAH, damar tıkanmaları ve felç, ciltte sararma, kırışıklık, tüm organlarda artmış kanser gelişim riski başlıca sorunlardır.” diyor. Şalk şöyle devam ediyor: “Tütün içindeki nikotin, formaldehit, amonyak, karbonmonoksit, katran, aseton ve kadmiyum gibi toksik maddeler bağışıklık sisteminin hücrelerinin bazı aktivitelerini baskılar ve zayıflatırlar. Ayrıca vücutta genel bir düşük aktiviteli iltihap ortamı oluştururlar. Genel olarak tüm dokuların fonksiyon kalite ve kapasitelerinde değişik düzeylerde azalmalar ortaya çıkar. Özellikle tüm bu kimyasallar ile en yoğun maruz kalan ağız, burun, yutak ve solunum sisteminde ve dolaşım sisteminde, damarlarda en yıkıcı etkiler ortaya çıkar. Ek olarak kanın oksijen taşıma oranı da kronik olarak azalır. Tüm bu nedenler bağışıklık sisteminin daha zayıf hale gelmesine yol açar.”

“SİGARA TETİKLEYİCİ UNSUR”

Murat Şalk sigara kullanımının korona virüsü salgını için tetikleyici bir unsur olduğunu söylüyor: “Korona virüsü bilindiği gibi büyük oranda solunum sistemi ile gerçekleşiyor. Bu organlarımız ne kadar sağlıklıysa bulaşan mikropların yüzeysel olarak bu organlarda engellenebilmeleri ihtimali o kadar yüksek. Bu işlemde bağışıklık sistemimizin sağlık durumu da önemli bir etken. Ne yazık ki tütün kullanımı hem solunum sisteminin genel sağlığı hem de bağışıklık sisteminin genel gücünü zayıflattığı için elbette sizi her türlü enfeksiyona, hem de Covid-19’a daha açık hale getiriyor. Eğer sigara içiyorsanız, kendiniz için yapacağınız en iyi şey bir an önce sigarayı bırakmak olacaktır.”

“BOL BOL GREYFURT SUYU İÇİN”

Sigarayı bırakmak isteyenler için bazı önemli önerilerde bulunan Murat Şalk, “Hayat güzel bir hediye. Bunu doya doya ve sağlıklı geçirmek en doğal hakkınız. Hiçbir şey sağlığın yerini tutamaz.” diyerek çeşitli önerilerde de bulunuyor: “Ama eğer sigara içiyorsanız 50 yaşından sonra pek çok farklı sağlık sorunuyla uğraşacağınızı garanti edebilirim. Oysa bu durumu tersine çevirmek elinizde. Kafanızda kesin bir bırakma günü planlayın ve o günden sonra bir daha sigara içmediğinizi hayal edin. Bunu mümkün olduğu kadar çok düşünün. Çevrenizdeki bütün sigara, çakmak, kibrit, kül tablasını yok edin. Sigarayı bıraktıktan sonra ilk iki gün bol bol greyfurt suyu için ya da greyfurt tüketin. Sigara isteği gelirse sakız çiğnemek ve bir şeyler içmek bu isteği geçiştirebilir. Canınız sigara içmek isterse 10 kez derin nefes alıp vermek de etkili olabilir. Bunları uygulayarak sigarayı bırakmak mümkün.”

“O GÜN KAFAMDA BİTİRDİM”

Sigara kullanımının hayatta yaptığı en büyük hata olduğuna dikkat çeken Cuma Arslan bu durumdan büyük bir pişmanlık duyduğunu söyledi. Arslan, şöyle devam etti: “Lisede arkadaş ortamında gelen ısrarlara dayanamayıp sigara içmeye başladım. Neredeyse günde iki paket tüketiyordum. Fakat daha sonralarda sağlığımda bozulmalar başladı. Genç olmama rağmen koşarken nefes nefese kalıyordum. İştahsızlık ve kuru öksürükler yaşayınca doktora gittim ve acilen sigarayı bırakmamı söyledi. O gün kafamda bitirdim. Bırakmak isteyenlere tavsiyem iradeli olmaları ve spor yaparak bu süreci atlatmalarıdır.”

“SAĞLIĞIM İÇİN BIRAKTIM”

Sigaraya ilkokulu bitirdikten sonra kendini boşlukta hissettiği için başladığını vurgulayan Mehmet Özerol, “Yaklaşık 10 yıl kadar sigarayı neredeyse hiç elimden bırakmadım. Fakat daha sonra yürürken tıkandığımı, yokuş çıkamadığımı fark ettim. Ayrıca son dönemlerde nefes darlığı ve uyku düzensizliği taşıyordum. Sağlığımı düşündüğüm için sigarayı bırakma kararı aldım. Bırakırken birtakım zorluklar yaşadım ancak odaklandığınızda bunu yenmek mümkün. Artık daha sağlıklıyım.” dedi.