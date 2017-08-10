Sıcak havalarda hastalanmayın

Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı şu günlerde yükselen nem oranı da günlük yaşamı etkiliyor. Uzmanlar güneş ışınlarının en dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyor

Son yılların en yüksek sıcaklıkları yaşanıyor. Beraberindeki nem de günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Öğle saatlerinde sıcaklık ve nem oranının artması aşırı terlemeye ve sıvı kaybına neden olurken, güneş çarpması da diğer bir risk.

Üsküdar Anadolu Hastanesi Başhekimi Opt. Dr. Muharrem Kuzkaya sıcak ve nemli havalardan en fazla yaşlı, çocuk ve hastaların etkilendiğini belirterek, “Güneş ışınları altında aşırı kalmak vücut fonksiyonlarını bozabiliyor. Vücudun yüzde 80’i sudan oluşuyor. Aşırı sıcaklardan dolayı vücutta, tıpta ‘dehidrasyon’ denilen sıvı kaybı oluyor. Bu da baş dönmesi, dil ve damakta kurumayla kendini hissettirir. Su içme ihtiyacı duyulur. Böbrek fonksiyonlarının sağlıklı işlemesi için bol su içilmeli” dedi.

Sıcakların diyabetli, kalp hastası, Alzheimer hastaları, bağışıklık sistemi zayıf kişiler ve yaşlıları daha fazla etkileyebileceğini belirten Opt. Dr. Muharrem Kuzkaya, damarlardan geçen kan miktarı arttığı için de beyindeki anevrizmalarda kanamaya yol açabileceğini, kalp rahatsızlıklarına da neden olabileceğini ifade etti.

Opt. Dr. Muharrem Kuzkaya sıcak ve nemli havaların olumsuz etkilerinden korunmak için yapılması gerekenleri özetle şöyle sıraladı:

ÖĞLE SAATLERİNDE DİNLENİN

Güneş ışınlarının en dik geldiği öğlen saatlerinde, özellikle 12.00-15.00 arası efor sarfedecek yoğun aktivitelerden kaçının, gölgede, serin ortamda dinlenin.

BOL SU TÜKETİLMELİ

Terlemeyle beraber vücuttaki bazı faydalı elementler kayboluyor ve vücudun dengesi bozuluyor. Su kaybını önlemek için günde en az 2 litre su tüketilmeli.

KIYAFET SEÇİMİ

Güneş altında dışarıda bulunuluyorsa mutlaka şapka kullanılmalı. Sağlıklı ve hava alan, cildin rahat nefes aldığı pamuklu kıyafetler tercih edilmeli.

KORUYUCU KREM

Havuz veya denizden çıkıldığında da dik gelen güneş ışınları güneş çarpmasına neden olabileceğinden gölgede güneşlenin. Cilt yanıklarından korunmak için de koruyucu güneş kremleri kullanın.

YOĞUN AKTİVİTEDEN KAÇININ

Günlük işlerinizi mümkün olduğunca sabah veya akşam saatlerinde serinlikte yapın. Kişi spor yapmak istiyorsa bunun için daha serin olan sabah ve akşam saatlerini tercih etmeli.

BESLENME ÖNEMLİ

Sıcaklarda yiyip içtiklerimize de çok dikkat etmek gerekiyor. Tıka basa yemekten, yağlı yiyeceklerden kaçının. Sulu, kolay sindirilebilir gıdalar, sebze ve meyve ölçülü şekilde tüketilmeli. Çay, kahve ve alkol tüketimi sıvı kaybını arttırabilir.

GÜNEŞ ÇARPMASINDA NE YAPMALI?

Kadıköy Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Neslihan Uyar, sıcak havalarda güneş çarpması riskine karşı uyardı: “Güneş çarpması, güneş altında uzun süre kalma sonucu, vücut ısısını ayarlayan mekanizmaların bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan klinik bir durum. Hava sıcaklarının ani olarak yükselmesi ile birlikte sıcak çarpması şikayetleri de görülmekte. Kendisini yüksek ateş, bulantı ve kas krampı gibi belirtilerle gösterebilen bu tabloda vakit kaybedilmeden gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor.”

Güneş çarpması durumunda hemen hastanın vücut ısısının düşürülmesi için serin ortama alınması, kıyafetlerinin gevşetilmesi, kusma riskine karşı yan yatırılması gerektiğini anlatan Dr. Neslihan Uyar, “Eğer hastanın bilinci yerindeyse su içirilmeli. Bilinç yerinde değilse bir şey içirilmemeli. Çünkü boğulma riski söz konusu. Bu nedenle en yakın acil sağlık kuruluşuna gidilmeli” dedi.

Dr. Neslihan Uyar, yanlış kullanıldığında klimaların da hastalıklara davetiye çıkarabildiğini belirtiyor: “Klimanın havası doğrudan kişinin üzerine gelmemeli. Klima temizliğine çok önem vermek gerek. Bakımı yapılmayan klimalar pnomoni denilen zatürre gibi hastalıklara neden olabilmekte.”