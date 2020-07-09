Sıcak havada maske kullanımına dikkat!

Maskenin sıcak ve nemli hava ile birlikte cilt problemlerine neden olabileceğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, “Maske ve sıcak havanın da etkisiyle yüzde nemlenme, terleme gibi sorunlar oluşuyor ve cildimiz hava alamıyor” diyor

Yaşantımızın bir anda en önemli konusu olan, zaman ilerledikçe de bir parçası haline gelen korona virüsünün yayılmasını engellemek için bir dizi önlem alındı. Maske kullanımı da bu önlemler içinde önemli bir yer edindi. Uzmanlar da virüsün bulaşma hızını yavaşlatmak için maskenin kayda değer bir rol oynadığını her fırsatta dile getiriyor. Virüsten korunmanın etkili bir aracı olan maske takmak yaz mevsiminde zor anlar yaşatabiliyor. Sıcak ve nemli havalarda maskenin cilt problemlerine neden olabileceği de belirtiliyor. Biz de bu cilt problemlerini ve bu problemlerin nasıl önlenebileceğini Acıbadem Kadıköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır ile konuştuk.

“MASKEYİ GÜN İÇİNDE DEĞİŞTİRİN”

“Yaz aylarında maske ve sıcak havanın da etkisiyle yüzde nemlenme, terleme gibi sorunlar oluşuyor ve cildimiz hava alamıyor.” diyerek konuşmasına başlayan Dr. Mehtap Kıdır, özellikle yağlı ciltlerde terlemeyle beraber yağ salgısının artmasının ciltteki gözeneklerin tıkanmasına, bunun sonucunda ise akne ve sivilce oluşumuna yol açabileceğini söyledi ve aknenin önlenmesi için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Nemlenen maskenizi gün içinde mutlaka değiştirin. Dışarıdan eve ulaştığınızda yüzünüzü cilt yapınıza uygun bir temizleyici ürünle yıkayın. Haftada bir kez yapacağınız peeling de cildinizdeki gözenekleri açık tutup sivilce oluşumunu engellemede yardımcı olacaktır.”

“GÜL HASTALIĞINI TETİKLEYEBİLİR”

Maske nedeniyle yüzde oluşan sıcaklık artışının halk arasında ‘gül hastalığı’ olarak bilinen rozasea hastalığını da tetikleyebildiğinin altını çizen Dr. Kıdır, konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Rozasea hastalarında yüzde yaygın kızarıklıklar, damarlanma artışı ve sivilcelenmeler gelişebiliyor. Maske nedeniyle şikayetlerin artmaması için sıcak saatlerde mümkün olduğunca dışarı çıkmayın. Serin yerleri tercih edin. Maske takmayı gerektirecek ortamlardan uzak durun. Acı baharatlı gıdalar ile asitli içeceklerden kaçının. Çay, kahve ve alkol tüketimini minimum seviyeye indirin.”

“KİSTLERE YOL AÇABİLİR”

Kıdır, maskenin etkisiyle artan terlemenin ter bezlerini tıkayarak ter bezi kistlerine yol açabileceğini, bu kistlerin bazen şeffaf su kesecikleri bazen de halk arasında isilik olarak bilinen milia kistleri şeklinde olabileceğini belirtti ve şöyle devam etti: “Ter nedeniyle gözeneklerin tıkanmaması için günde 2 kez cilt yapınıza uygun bir temizleyiciyi cildinize uygulayın.Terden nemlenen maskenizi mutlaka değiştirin. Terlediğinizde yüzünüzü yıkama imkanınız yoksa bile suyla ıslatılmış peçeteyle teri uzaklaştırmanız, terin gözenekleri tıkamasının önüne geçecektir. Şeffaf ter bezi kistlerinde yüze birkaç dakika buz uygulamanız da şikayetlerinizi azaltacaktır.

YÜZÜNÜZÜ SIK SIK YIKAYIN

“Seboreik Dermatit” olarak bilinen yağlı egzama hastalığında maske altında kalan kısımlarda özellikle burun kenarlarında, erkeklerde sakal bölgesinde pullanma, kaşıntı ve kızarıklıklarda artış olabileceğine dikkat çeken Dr. Mehtap Kıdır, hastaların şikayetlerinin artması durumunda bir dermatoloji uzmanının tavsiyesiyle ilaçlar ve bazı destek ürünlerin de kullanılmasının gerekebileceğini de hatırlattı. Kıdır, yüzün sık sık yıkanarak terin ciltten uzaklaştırılması gerektiğinin üzerinde durdu ve yapılması gereken diğer önlemleri de şöyle sıraladı: “Bir su bardağı ılık suda erittiğiniz bir çorba kaşığı bal ile yapacağınız karışımı, yağlı egzama gördüğünüz yüz bölgenize bir parça pamuk yardımıyla uygulayın. Bu yöntemle kızarıklık ve pullanma şikayetinizde azalma olacaktır. İçeriğinde selenyum sülfit, zink priton ve ketokonazol içeren saç şampuanları ile sakal bölgesini yıkamanız tedaviye katkı sağlayacaktır. Tıraş öncesi veya sonrası kullanılan alkol içeren solüsyonlardan ve yağlı pomadlardan uzak durun.”

KIZARIKLIK, KAŞINTI...

Alerjik bünyelerde özellikle maske kumaşının dokusuna karşı alerjik reaksiyon da gelişebildiğine dikkat çeken Mehtap Kıdır, “Bu durumda ciltte kızarıklık, kaşıntı, kabarıklıklar ve pullanma gibi sorunlar oluşabilir. Maskenin altına, evde pamuklu bir kumaşla yapacağınız maskeyi takıp, üzerine normal maskenizi takarsanız, maskenin cilt ile temasını kesmiş ve alerji riskini ortadan kaldırmış olursunuz.” diyor.

CİLTTE RENK DEĞİŞİMLERİ

“Yüzde maske ile kapalı kalan ve güneşi görmeyen alanlarda cilt renginde çok fazla değişim olmazken, maskenin dışında kalan alanlar ise güneşin etkisiyle bronzlaşabiliyor.” diyen Dr. Kıdır, konuşmasına şu bilgileri de ekledi: “Bunun sonucunda ciltte ton farklılıkları oluşuyor; maske dışında kalan alanlar daha koyu bir hale gelerek rahatsız edici bir görüntüye neden olabiliyor. Bu yüzden maske dışında kalan alanları güneşten koruyucu kremlerle korumanız çok önemli. Böylece güneş gören alanlar bronzlaşmaz ve yüzde ton farklılıkları da oluşmaz.”