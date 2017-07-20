Serinlerken hastalanmayın

Bakımı yapılmayan klimalar sağlık açısından risk taşıyor

Yazın sıcaklardan kışın da soğuktan koruyan klimaların düzenli bakımı cihazın uzun ömürlü olmasını sağlarken sağlık açısından da önem taşıyor. Mevsim geçişleriyle beraber farklı hava koşulları ile karşılaşan klimalarda bulunan serpantin ve filtreler toz ve pisliklerden dolayı tıkanabiliyor. Filtrelerin toz ve pislikle kaplanmasından dolayı klimanın saldığı kirli hava sağlık açısından risk oluşturuyor. Soğutma veya ısıtma işlevini yerine getiremeyen klimalar devamlı çalıştıkları için gereksiz enerji harcanmasına ve ekonomik kayba neden oluyor.

KLİMA BAKIMINI ÖNEMSEYİN

Uzmanlar, klima bakımını yaptırarak, alüminyum paneller arasında oluşabilecek insan sağlığına son derece zararlı olan, teneffüs edildiği takdirde baş ağrısı ve solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olabilecek bakterilerin ortadan kaldırılabileceğini belirtiyorlar.

15 yıllık klima bakım teknisyeni Hüsamettin Şüşe, klima bakımının mutlaka konusunda uzman, yetkili servis elemanlarınca yapılması gerektiğini belirterek, “Klima bakımı yılda bir defa ilaçlı genel bakım ve 6 ayda 1 filtre bakımı şeklinde olmalı. Yılda bir defa yapılan ilaçlı genel bakım ile klimada oluşan veya oluşabilecek mikropların, zararlı bakterilerin temizlenmesi sağlanır, oluşması engellenir” dedi.

Klima bakımı uzmanı bakım sırasında klima filtresini çıkardıktan sonra önce filtreyi, klimanın iç ve dışını bakteri önleyici sıvı ile temizliyor. Temizliğin yanı sıra klimanın gaz kontrolünü yapıyor, gaz basınç değerini ölçüyor. Klima borularını da kontrol eden bakım uzmanı yıpranma tespit ettiği boruyu yenisiyle değiştiriyor ya da kaplama yapıyor.

Klima yoluyla bulaşan en önemli hastalığın “klima hastalığı” olduğu belirtilirken, klimaların filtre sistemlerinde, uygun nem ve ısıda çoğalıp buralardan ortam havasına dağılan Legionelle pneumophilia adlı bir bakterinin akciğerlere yerleşip zatürreye yol açtığı ifade ediliyor. Bu hastalık dışında, özellikle iyi temizlenmeyen klimalarda üreyebilecek küf mantarlarının alerjik rinit ve alerjik astıma sebep olabileceği de belirtiliyor.

Diğer taraftan araç klimalarının da doğru kullanılmaması sinüzit, kulak iltihapları ve yüz felci gibi rahatsızlıklara da neden olabiliyor.

ENERJİ TASARRUFU

Uzmanlar evde kullanılan klimaların özellikle kış ve yaz mevsimleri başlamadan, yılda iki defa, işinin ehli uzmanlar tarafından yapılması gerektiğini belirtiyor. Düzenli olarak yapılan klima bakımı, cihazın düzenli çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Aynı zamanda daha az elektrik harcayıp, yazın daha iyi soğutma, kışın daha iyi ısıtma sağlayan klimanın arıza yapması da önlenmiş oluyor. Periyodik bakım yapılan bir klima ile bakım yapılmayan bir klima arasında yüzde 25’lik bir verim farkı bulunduğu, elektrik giderinin azaldığı da belirtiliyor. Klima teknisyeni Hüsamettin Şüşe, yazın soğutma modunun 22-24 derece, kışın ısıtma modunun ise 26-28 derecelerin insan sağlığı için uygun ısı ayarları olduğunu da ifade etti.