Sağlıklı Şehirler buluştu

Kadıköy Belediyesinin de üye olduğu Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının 2017 yılı “Sağlıklı Şehirler Yıllık İş Toplantısı ve Konferansı” 01-03 Mart 2017 tarihlerinde Macaristan’ın Pécs kentinde gerçekleştirildi

Kadıköy Belediyesi Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü, Sağlık İşleri Müdürü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünde sosyolog olan bir personelin katılım sağladığı uluslararası konferansa 32 ülkeden 200’den fazla temsilci katıldı. Türkiye’den ise Kadıköy Belediyesi’nin yanı sıra Sağlıklı Kentler Birliği, Yalova, Karşıyaka, Gölcük, Nilüfer, Çankaya, Ortahisar, Balçova Belediyeleri ile Bursa, Denizli ve Trabzon Büyükşehir Belediyeleri katıldı. Toplantının açılışını Pécs Belediye Başkanı Zsolt Pảva gerçekleştirdi. Pảva, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının kurucu ortaklarından biri olarak Pécs şehrinin 1986 yılından itibaren ağa üye olduğunu ve konferansın Pécs şehrinde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Açılış kapsamında İnsan Kapasiteleri Bakanlığı (Ministry of Human Capacities) Temsilcisi Jὀzsef Betlehem ise konuşmasında beklenen yaşam süresinin artmış olmakla birlikte, bu sürenin sağlıklı yaşam ile birleştirilmesi gerektiğinin ve bu noktada halk sağlığına yönelik planlamalarında “insanları kendi potansiyellerinin maksimumuna ulaştırmak” hedefini benimsediklerinin altını çizdi.

AKTİF VATANDAŞLIK

Konferans dâhilinde genel olarak sürdürülebilir bir gelecek için itici güçler, planlama, mekânsal ve toplumsal dönüşüm, sağlıklı şehirlerin sürdürülebilirliği, hakkaniyet, politika entegrasyonu, yenilikçi yöntemler, göç ve sağlık, sektörler arası çalışma, liderliğin önemi, yaşam boyu sağlık felsefesi kapsamında ilk yıllara yatırım, izleme ve değerlendirmenin değeri, kapsayıcı ve dayanıklı şehirler için itici güçler, çevre ve sağlık, aktif vatandaşlık, eylem planları, uzun dönemli verilerin önemi, etkili mesajlarla sağlığın geliştirilmesi, yaşlanma, sürdürülebilir gelecek inşasında inovatif çözümler, iyileştirilmiş sağlık için kapasitenin güçlendirilmesi ve davranış değişikliği, cinsiyet ve sağlık, nüfus değişikliğine adaptasyon, dayanıklı toplulukların oluşturulmasında katılım, sağlık için çok düzeyli kaynaklar konu başlıklarında ana oturumlar, paralel oturumlar ve yuvarlak masa toplantıları ile yürütülen konferansta çeşitli sunumlar ve konuşmalar yapılarak katılımcılarla tartışmalar yürütüldü.

YAŞLILIK ARAŞTIRMASI

Uygulamalardan Öğrenme -Yaş: Yenilikçi Yöntemler başlıklı Dayanıklı Şehirler paralel oturumunda “Kadıköy Belediyesi Mahalle Bazlı Yaşlılık Araştırması” bildirisinin sunumu Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünden sosyolog Ece Çizel tarafından gerçekleştirildi. Konferansta sözlü sunumların yanı sıra poster sunumlara da yer verildi. Bu kapsamda, Kadıköy Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Toplumsal Eşitlik Birimince hazırlanan “Kadın Forumundan Potlaç’a Kadıköy’ün Kadın Politikaları” başlıklı poster sunumu sergilenerek katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantı sonunda Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının 2018 yılında 30.yılı olduğu belirtilerek ağın sürdürülebilirliği için üyelerin desteğine bir kez daha vurgu yapıldı ve 2018 yılı DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Yıllık İş Toplantısı ve Konferansının Belfast/Kuzey İrlanda’da yapılacağı duyurusu ile konferans sona erdi.