SAĞLIKLI OLMANIN YOLU BAĞIRSAKTAN GEÇİYOR

Bağırsak sağlığı için beslenmenin, uykunun ve egzersizin önemine işaret eden Dr. Şahinoğlu, mutluluk hormonunun yüzde 90'nının bağırsaklardan salgılandığına dikkat çekiyor.

Synevo Laboratuvarları 11 Şubat Pazartesi günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde “Bağırsak Sağlığının Kronik Hastalıklarla İlişkisi” konulu seminer düzenledi. Synevo İstanbul Şubeler Medikal Direkötürü ve Biyokimya ile Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Süreyya Şahinoğlu'nun konuşmacı olduğu seminerde, konu başlığı altında Kadıköylüler ile bağırsak sağlığı hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

“Bağırsaklarımız çok önemli olduğu için doğru ve sağlıklı beslenmeliyiz. Çünkü mikrobiyota olarak adlandırılan iyi bakterilerin yüzde 90'ı bağırsaklarımızda bulunuyor” diyerek konuşmasına başlayan Dr. Süreyya Şahinoğlu, “Mikrobiyotalar vitamin salgılıyor; bağışıklık sistemini düzenliyor; hormon sentezliyor. Serotonin adı verilen mutluluk hormonunun yüzde 90'ı bağırsaklarda salgılanıyor. Fakat bunu mikrobiyota sağlıklı ise yapabiliyor. Mikrobiyota bozulursa bağışıklık sistemimiz de bozuluyor. Ve çok sık hasta oluyoruz. Bağırsaklarımız yediğimiz mineralleri ve vitaminleri vücuda alır. İstemeden aldığımız katkılı ve koruyucu zararlı maddelerin de vücuda alınmamasını sağlar. Ama bağırsakta aşırı geçirgenlik oluştuysa bu özellik ortadan kalkıyor. Dünyanın en iyi organik ürününü de yeseniz onun minerali emilmeyebilir” diyerek mikrobiyota olarak adlandırılan iyi bakterilerin sağlımız için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

İYİ BESLENME, UYKU VE SPOR

Özellikle antibiyotiklerin ve mide koruyucu ilaçların mikrobiyotayı olumsuz etkilediğinin altını çizen Dr. Süreyya Şahinoğlu, sağlımız için büyük önem arz eden iyi bakterileri korumak için yapılması gerekenler hakkında şunları söyledi; “Mevsiminde çok çeşitli sebze ve meyve tüketmek ile hazır ve paketli ürünlerden uzak durmak.. Kavrulmamış ceviz ve fındık gibi kuruyemişler yenmeli. Bakliyatlar, tam tahıllar, ekşi mayalı ekmek, fermente ürünler (turşu, kefir, yoğurt, ayran, şalgam...), muz, soğan, sarımsak ve özellikle lahana turşusu beslenmemiz de yer almalı. Beslenmenin yanında günde minimum 7 saat bir uyku ile haftada 4 gün 45 dakika yapılacak tempolu yürüyüş de olmazsa olmazlardandır.”

ALZHEİMER, OBEZİTE, DEPRESYON...

Mikrobiyota bozulmasının birçok hastalığa neden olduğuna vurgu yapan Dr.Süreyya Şahinoğlu, hastalıkları şöyle sıraladı: “ Obezite, kilo alımı, bağırsak, romatizmal ve eklem hastalıkları, alzheimer, parkinson, ince bağırsağın aşırı bakteri üretmesi, astım, depresyon...” Sağlıklı bağırsakların temelinin çocuklukta atıldığına da işaret eden Dr. Şahinoğlu, normal doğum ile anne sütünün önemine ve aşırı hijnenin istemedikleri bir durum olduğuna değinip sözlerine şu bilgileri ekledi; “Çocuk sokağa da çıkacak ve toprakta da oynayacak. Evde yere bir şey düştüğünde alacak. Çok aşırı koruma floramızı olumsuz etkiliyor.” Seminer katılımcıların sorduğu sorulara aydınlatıcı cevapların verilmesi ile son buldu.