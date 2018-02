Sağlık TIR’ında ücretsiz tarama

Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merdivenköy Polikliniğini bahçesine park eden “Pembe Prenses” Sağlık TIR’ında ücretsiz meme ve rahim ağzı kanseri taraması yapılıyor

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merdivenköy Polikinliğinde faaliyete giren “Pembe Prenses” adlı sağlık tırında 45 gün boyunca tüm kadınlara kanser taraması yapılacak. Tamamen kadınlara yönelik olan meme kanseri taraması için son gün 28 Şubat!

Biz de bu vesileyle Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Neslihan Uyar ile kadınların erken tanıyla meme kanserini nasıl önleyebileceğini ve erken tanının faydaları üzerine konuştuk. Uyar, “40 ve 69 yaş arası her kadın iki yılda bir meme kanseri taraması yaptırmalı.” diyor…

Sağlık taraması tırında nasıl bir hizmet veriliyor?

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merdivenköy Polikliniğini bahçesine Pembe Prenses dediğimiz sağlık taraması tırımızı yerleştirdik. Pembe tırımızın içinde mamogrofi cihazımız var, ayriyeten küçük odamızda HPV ve smear aldığımız bir alanımız bulunmaktadır. Tamamen kadınlara yönelik, erken tanı amaçlı sağlık çalışmasıdır. Bizim için çok önemli, öncesinde tanımak ve kolay teşhis koymak için ciddiye alınmalı ve muayeneye gidilmesi önemlidir.

Meme kanserinin belirtilerini nasıl anlarız?

20 yaşından sonra her kadın, kendini elle muayene yapmalıdır. Nasıl fark edebiliriz, elle muayenede vücudumuz bazı sinyaller vermektedir. Memede ele gelen kitle, meme başında akıntı… Her akıntı kötü değildir ama tek taraflı olan akıntılarda şüpheci davranmalıyız. Altını çizmekte fayda var yine de her meme başına gelen akıntı, kanser olduğunuz anlamına gelmemektedir. Meme başı şekil bozuklukları, meme derisinin portakal kabuğuna gelmesi, meme cildinde yara bere veya kızarıklık bunların hepsi bize uyarıcıdır. Yeter ki kendimizin farkında olalım, kendi kendimize yapabileceğimiz bir gözlem birçok şeyi değiştirmeye etkendir. 40 ve 69 yaş arası her kadın iki yılda bir meme kanseri taraması yapması gerekmektedir. Sağlık taraması tırımızdaki mamografi aracı da bunun için bulunmaktadır. Kadınlarımız eğer kendi taramalarını yaptırmamışlarsa tırımız onları bekliyor. Tırda çift gözle okuma yapıyoruz. Dolayısıyla hata payımız çok daha düşük olmaktadır. Kanser öldürmez yeter ki erken tanısı konulabilsin.

Kanserin artması ile ilgili ne söylemek istersiniz?

Kanser dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemi ve beraberinde taşıdığı fiziksel rahatsızlığın yanı sıra sosyal, maddi ve manevi yönleriyle mücadelesi zor bir hastalıktır. Bunun yanı sıra kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olduğunu ve aslında erken teşhisle bu hastalığı önleyebileceğimizi biliyoruz. Bizim amacımız erken tanıyla hızlı davranmak ve süreci kolaylaştırmaktır. Kanser aslında öldürmüyor, erken tanı olduğu zaman en zor kanser türünde bile gerçekten kurtulabiliyorsunuz. Bu konuda teşhis çok önemlidir. Kimi kanser türleri sessiz ve sinsi olabiliyor ama meme kanserini, rahim ağzı kanserini erken tanıyla çözmemiz mümkün hale gelmektedir.

Kanserle ilgili ne yapmamız gerekiyor?

Öncelikle insan hayatının her aşamasında kanserojenlere rastlayabiliyoruz. Tabi ki yediğimiz gıda, soluduğumuz hava, telefonlar, ultra ışınlar bir şekilde temastayız. En önemlisi sağlıklı beslenmek ve fiziksel hareket içerisinde bulunmaktan geçmektedir. İş gereği, yaşam içerisinde hareketsiz bir toplum haline geldik, hareket etmeliyiz. Kendi adımıza yapacağımız ilk aşamalardan bir tanesi tütün ürünlerinden uzak durmalıyız.

Erken tanının faydaları nelerdir?

Erken tanının amacı, toplumda sık görülen meme kanserini erken tanı ile tedavi altına alıp hastalığı en aza indirmeye yardımcı olmaktadır. Tamamen yok edilmesi yüksek olan kanser türlerine yoğunlaşmaktadır. Sağlık bakanlığımızın, Sağlıklı Dönüşüm Programı ile toplum tabanlı kanser taramalarına yönelik ülke genelinde erken kanser teşhis taraması yapılmaktadır ve eğitim merkezlerimiz de bulunmaktadır. Biz bunlara KETEM(Kanser Erken Tanıma ve Eğitim Merkezi) diyoruz. Sabit olanları da var, Kadıköy’e de 45 gün kalacak sağlık taraması tırımız geldi.

En çok etken HPV virüsüdür. HPV virüsünün birçok alt birimi var, hepsi kanser yapar demiyoruz. Biz yapılan gelişmeler sonucunda, rahim ağzı kanseri taramalarında HPV virüsünün DNA’sına bakıyoruz. Dolayısıyla direkt hangi tip olduğunu görebiliyoruz. Bize gelen kadınarı erkenden uyarabiliyoruz. Siz bunun taşıyıcısısınız ve bu uzun bir süre sizde kalırsa belli bir dönemden sonra 5-6 yıl boyunca rahim ağzı hücresel bozukluğuna, 10 yıl içerisinde de kansere yol açar diye belirtebiliyoruz. Bu ölçüde kanseri erken tanımış oluyoruz.

Sağlık taramaları ne sıklıkla yapılmalıdır?

30-65 yaş arası her kadın beş yılda bir, 40-69 yaş arası her kadın da iki yılda bir meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Rahim ağzı için 5 yılda bir tarama yeterlidir. Belirttiğim gibi 20 yaşın üstündeki her kadının kendisini banyoda elle muayene yapması gerekiyor. Meme kanseri olan kadınlarla konuştuğunuzda öncesinde belirtilerin vücutta kendisini belli ettiğini ancak dikkat edilmediği için sonrasında ortaya çıktığını duyabilirsiniz. İşte o noktaya gitmeden fark etmek çok önemli. Ben sağlık taramalarına çok önem veriyorum ve bunun için de duyurulması için elimden geleni yapıyorum. Çünkü çözümü var, sadece daha fazla ilgi ve duyarlılık gerekiyor.