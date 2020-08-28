“Sağlık çalışanları tükenme noktasında”

SES İstanbul Anadolu Şube bir basın açıklaması yaparak “Yeni normalleşme sağlık emekçilerinde kalıcı hasarlar bırakmaktadır” dedi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Anadolu Şube, pandemi süreci ve sonrasında gelen yeni normalleşmeyle birlikte sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara bir basın açıklamasıyla dikkat çekti. Açıklamada, 1 Haziran 2020’den itibaren “yeni normal” adı verilen sürece girildiği ifade edilerek COVİD-19 kapsamında alınan birçok tedbirin kaldırıldığı belirtildi.

“SES İstanbul Anadolu Şube olarak, üyelerimizden, işyerlerinden aldığımız bilgiler doğrultusunda pandemi tedbirlerinin giderek kaybolduğuna, vaka sayılarında ise gözle görülür artışın olduğuna dikkat çekmekteyiz.” denilen açıklama şöyle devam etti:

“1 Haziran itibari ile normalleşme adımları adı altında test sayısının düşürülmesi, sağlık emekçilerine ‘maskeni tak çalışmaya devam et’ söylemleri ile algoritmanın değişmesi, hastaları evden takip yoluna gidilmesi, sağlık çalışanlarının tedbirlerinin, korunma yollarının gevşetilmesi ile ‘yeni normal’e ulaşılmaya çalışılmıştır. Maalesef bugün gelinen noktada vakaların artışı gerçeği örtmeye yetmemektedir. Yeni normalleşme sağlık emekçilerinde kalıcı hasarlar bırakmaktadır. Görev tanımına uymayan, eylem planı olmadığını gösteren görevlendirmeler zaten yıpranmış olan sağlık emekçilerini daha da tükenme noktasına getirmektedir.”

“PCR TESTİ ADALETSİZ UYGULANIYOR”

Açıklamada COVİD-19 testi olan PCR testlerinin adaletsiz uygulandığına ve güvenilir olmamasına da dikkat çekildi: “PCR testlerinin hangi meslek gruplarına öncelikle yapılması gerektiği belirsizliği keyfi uygulamalara neden olmaktadır. İdarecilerin insiyatifine bırakılan bu durum adaletsizlikleri doğurmakta, iş barışını bozmaktadır. Aynı zamanda PCR testinin doğruluk yüzdesine bakacak olursak halk sağlığı açısından da sorun yaratmaktadır. Şeffaflık getirilmesi acilen gerekmektedir.”

Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının da giderek kötüleştiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ses Anadolu Şube Yönetim Kurulu olarak; sahadan edindiğimiz bilgiler doğrultusunda görevlendirmelerin nasıl ve hangi koşullarda yapıldığı, işyeri yakınlığı ya da sağlık emekçisinin ikametgahına bakılmaksızın İstanbul gibi büyük bir metropolde bir yakadan başka yakaya görevlendirmelere devam edildiği bilgisini alıyoruz. Sağlıksız ve plansız olarak yapılan bu görevlendirmeler ne hastalara fayda sağlar ne de uzun vadede verim elde edilir. Sorunları katmerleştiren bu tarz görevlendirmeler, yer değişiklikleri hukuka da uygun değildir. Konuyla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere tüm İlçe Sağlık Müdürlüklerinden de hatalı görevlendirmelerden vazgeçilmesini, şeffaflık sağlanmasını, karar alınan süreçlerde yap boz tahtasına çevrilen sağlık emekçilerine bilgilendirme yapılmasını, şartlara uygunluk (yer , mekan vb) durumlarına bakılmasını acilen talep ediyoruz. Her gün sahaya çıkan biz sağlık emekçilerine düzenli test, ücretsiz antikor testi yaptırmak zorunluluğu getirmek idarecilerin ilk görevi olmalıdır.”