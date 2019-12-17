“Sağlık ağızdan başlar”

Hekim kontrolünde olmayan bir diş iltihabının kalp krizine neden olabileceğini biliyor muydunuz?

Görkem DURUSOY

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ceyda Özçakır Tomruk tarafından 10 Aralık Çarşamba günü düzenlendi.

Seminerde herkesin yirmi yaş dişleriyle ilgili kötü bir anısı olduğunu dile getiren Tomruk “Uyuduğumuz zaman tüm vücut fonksiyonlarımız duruyor. Bu sebeple tükürük fonksiyonları durduğu için çürüme gece başlıyor. Doğru zamanda bir diş hekimine gidilmediği zaman iltihaba yol açıp vücudumuzda çeşitli rahatsızlıklara kadar uzanıyor.” şeklinde konuştu. Tomruk sözlerini şu cümlelerle sürdürdü: “Diş temizliğinde kullanılan bazı materyaller kesin çözüm değildir. Sonrasında alınan çay, kahve vb. besinler tekrar dişlerimizin eski haline dönmesine sebep olur. Önemli olan düzenli fırçalamak ve ana dişimizi korumaktır.”

“BAĞIŞIKLIĞINIZ ZAYIFSA KALP RİSKİ VAR”

Seminer sırasında Tomruk’a diş iltihabının ne tür riskleri vardır sorusunu yönelttiğimizde yanıt olarak “Hekim kontrolünde olmayan bir diş iltihabı sızma yaparak vücudumuza iner ve eğer bağışıklık sisteminiz zayıfsa kalp kapakçığına ilerleyerek bir krize meydan olabilir. Bu düşük bir ihtimal olabilir ancak imkânsız değildir.” ifadelerini kullandı.

YİRMİ YAŞ DİŞİMDEN VAZGEÇMELİ MİYİM?

Yirmi yaş dişleri uygun pozisyonda çıktığında ve sağlıklı oldukları sürece tüm dişler ve diğer organlar gibi vücudun korunması şart olan üyeleri olduğunu söyleyen Tomruk “Ancak çene darlığı gibi durumlarda diş yarım çıkabilir ve etkili şekilde fırçalanamaz. Bu nedenle çevresinde diş eti iltihaplanması oluşabilir. Bu gibi durumlarda vücudumuza zarar vermemesi açısından çekilmelidir.” dedi.

Diş fırçalaması sırasında dilin de temizlenmesi gerektiğine dikkat çeken Tomruk “Gece vücudumuz gereksiz toksinleri atarken ağız içerisinde de bir birikinti meydana geliyor ve genellikle dil üzerinde yoğunlaşıyor. Bunun hastalığa sebep olmaması açısından özel dil fırçalarıyla temizlenmelidir.” şeklinde konuştu.