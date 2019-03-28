Diş eti hastalıklarını önlemek için günde iki defa fırçalamanın üzerinde duran Dr. Ebru Özkan Karaca, yoğun bir şekilde demansın ve Alzheimerin görülmesinin altında “acaba diş eti hastalıkları mı yatıyor” diye sorgulamaların olduğuna işaret etti

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi, 25 Mart Pazartesi günü Yeditepe Diş Hastanesi’nde Dr. Ebru Özkan Karaca’nın konuşmacı olduğu “Sağlık Ağızdan Başlar” seminerine ev sahipliği yaptı. Dr. Ebru Özkan Karaca, seminer başlığı altında diş eti hastalıkları, diş eti hastalıklarının ağız sağlığı açısından önemi ve hastalıklardan korunma yolları hakkında katılımcılarla bilgiler paylaştı.

SİGARA ÖNEMLİ BİR FAKTÖR

Diş ve etrafını etkileyen dokularda mikroorganizmaların yapmış olduğu hastalıklara diş eti iltihabı dendiğini dile getiren Dr.Ebru Özkan Karaca, diş eti iltihabı hastalıklarının birinci ve en önemli nedeninin doğru bir şekilde fırçalamanın yapılmaması olduğuna dikkat çekti, sigaranın da önemli bir risk faktörü olduğunun altını çizdi. Diğer nedenleri ise şu şekilde sıraladı; “Diş plağı, genetik yatkınlık, beslenme, asitli gıdalar, stres ve yorgunluk.”

HASTALIKLAR BİRBİRİNİ TETİKLİYOR

Diş eti hastalıklarının kalp, akciğer, diyabet ve erken doğumla olan ilişkisinin net olarak ortaya konduğuna vurgu yapan Dr. Ebru Özkan Karaca, konuşmasına şöyle devam etti; “Avrupa’da bu konuyla ilgili bir manifesto yayınlandı. Diyabeti olan hastaların diş eti hastalıklarına yakalanma oranı daha yüksek. Diğer bir taraftan diyabeti olan bir kişide diş eti hastalığı görülebilir. Aslında ikisi de birbirini tetikliyor ve risk faktörünü artırıyor. Aynı şekilde koroner miyokard (kalp kası) problemi olan özellikle erkeklerde diş eti hastalığına yakalanma oranı daha fazla. Son iki yıldır yeni yapılan çalışmalar, diş eti hastalığı olan kişilerde demans ve Alzheimer hastalığına yatkınlığın artacağı yönünde bir takım veriler içeriyor. Daha net olarak ortaya konmuş bilgiler yok. Ama demansın ve Alzheimerin yoğun bir şekilde görünmesinin altında “acaba diş eti hastalıkları mı yatıyor” diye de sorgulanıyor.”

DİŞ HEKİMİNE GİTMELİYİZ

“Diş eti hastalıklarına yakalanmamak için ilk yapacağımız dişlerimizi günde iki defa ve 2 dakika fırçalamaktır.” diyen Dr. Ebru Özkan Karaca, “Yılda bir defa diş hekimine gitmeliyiz. Şeker tüketimini azaltmalıyız. Beslenmeye ve uyku düzenine dikkat etmeliyiz. Sigaradan ve stresten uzak bir yaşamımız olmalı. Örneğin bir kişinin şeker hastalığı varsa daha sık bir şekilde kontrole gitmesi gerekiyor. Kontroller sayesinde koruyucu yaklaşımla problemler önlenebilir.” dedi.

HASTA BİLGİLENDİRİLMELİ

Tedavi yöntemlerinin başında diş plağının uzaklaştırılması ile ilgili hastaya bilgi verilmesi gerektiğinin üzerinde duran Dr. Karaca, sözlerine şu bilgileri ekledi; “Hastada ev bakımı ile ilgili davranış değişikliği yaratmak gerekiyor. Onun dışında bu hastalığa neden olabilecek diğer faktörler arasında yer alan düzensiz yapılan dolgular ve protezler düzeltilmeli ve gerekiyorsa dolguların ve protezlerin yenileri yapılmalı.” Seminer, Dr Ebru Özkan Karaca’nın bilgilendirmesinin ardından soru ve cevap kısmı ile son buldu.