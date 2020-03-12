Ruhu genç olanlar buluştu

Kadıköy Alzheimer Gündüz Bakımevi’nde Yaşlılar haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Ayşe Özalkuş Şahin “Anı yaşatan sevinçli dakikalar ile yaşlanmayı erteleyin” diyor

Her insan için değişik anlamlar içeren yaşlılık, hayatın çok özel bir dönemi… Yaşlı nüfusun artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası olarak kutlanıyor. Yaşlılara Saygı Haftası’na özel olarak Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla “Bedenim Yaşlansa da Ruhum Genç” başlıklı bir söyleşi düzenlendi. 10 Mart Salı günü Kadıköy Belediyesi Alzheimer Gündüz Bakımevi’nde yapılan söyleşide, Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Özalkuş Şahin konuşmacı olarak yer aldı. Sağlıklı yaşlanmanın nasıl olması gerektiği, yaşlanan bedende ruhun nasıl genç tutulacağı konularına değinilen söyleşiye Kadıköylülerin ilgisi yoğundu.

“HIZLI YAŞLANAN İKİNCİ ÜLKEYİZ”

Ayşe Özalkuş Şahin, Türkiye’deki nüfusun yüzde 7’sinin 65 yaş üstü olduğunu vurgulayarak Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Türkiye’nin, Güney Kore’den sonra en hızlı yaşlanan ikinci ülke olduğuna dikkat çekti. Şahin şöyle devam etti: Yaşlıların çocukluk dönemiyle temel benzerlikleri var. Örneğin düzen severler, bakım verenin duygusuna karşı hassastırlar. Yaşlılıkta ruhsal gençliği ayakta tutmanın en önemli yolu neyi istiyorsanız onun peşinden koşmanız. Geçmişte şunu yapamadım bunu yapamadım diye hayıflanmak yerine elde kalanlarla bir şeyler yapılabilir. Adeta hayatımızın içinde yaptıklarımızla ilgili kendi sorumluluklarımız yokmuşçasına ve yapacaklarınızı erteleyerek yaşamayın.”

Ayşe Özalkuş Şahin, “Anı yaşatan sevinçli dakikalar yaratabilmek çok önemli. Zihinsel ve fiziksel olarak aktif kalınmalı. Daha çok arkadaş çevresine katılıp sosyal çevreyi genişletmekle birlikte, sevilen bir hobi elde etmeli, dengeli beslenmeli ve sık sık yürüyüş yapılmalı.” dedi.

“ FARKINDALIK YARATIN”

Konferansta özel bilgiler aktaran ve gazetemize konuşan Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şubesi Kurucu Üyesi Sena Keskinoğlu ise “Yaşlılık zor bir dönem ancak bu dönemde farkındalık yaratılması gerekiyor. Sürekli hareket halinde olmak çok önemli fakat bundan daha önemlisi psikolojik olarak çöküntüye uğramamaktır. Üretim halinde olmak, doktor kontrollerini aksatmamak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“RUHUN İLACI MÜZİK”

Konferansı izleyenlerden Sühendan Kocadere ise kendi hayatında nasıl genç kaldığını anlatarak yaşıtlarına şu önerilerde bulundu: “Ben yaşlandığıma ancak kendi kendime banyo yapamadığım zaman inanırım. Aksi halde kendimi çok güzel oyalıyorum. Ben bir piyanistim, bu sebepten müzik ruhumun ilacı oldu. Bale, opera, konser gibi çeşitli aktivitelere katılarak kendimi daha genç hissediyorum. Yaşadığım her olaya olumlu bakıyorum. Süslenmeyi, dans etmeyi, hayvanları sevmeyi ihmal etmeyin. Bunları yaparak ruhunuzu diri tutabilirsiniz.”