Psikolojik desteğe ihtiyaç arttı!

Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi sorumlusu Şenay Hacıhaliloğlu, pandemi sürecinde yaşanan belirsizlik nedeniyle çocuk ve yetişkin farketmeksizin kaygı ile ilgili başvurularda artış olduğuna dikkat çekiyor

Korona virüsü salgını, kişileri kaygı ve endişe ile birlikte çaresizliğin ve belirsizliğin içinde bıraktı. Bu süreçte önemli ölçüde mesai harcayan merkezlerden biri de Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi oldu. Özellikle salgın ile birlikte daha çok yaşanan kaygı ile baş edebilmenin yolları hakkında danışanlara aydınlatıcı bilgilerin verildiği merkezin çalışmalarını birim sorumlusu Şenay Hacıhaliloğlu ile konuştuk.

“Merkezimiz 14 Mart 2011 yılında Yeldeğirmeni'nde üç psikolog ve bir çocuk ergen psikiyatristi ile hizmet vermeye başladı. Artan talepler doğrultusunda ise kadro genişletilerek Göztepe'de bulunan binamıza taşındık.” diyen Hacıhaliloğlu, şöyle devam ediyor: “Kuruluş amacımız toplumu ruhsal ve zihinsel gelişimin önemi ile ilgili bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak. Merkezimizin öncelikli yaş grubu, ruhsal ve zihinsel gelişimin en önemli evresi olan 0-6 yaş aralığı. Bu dönemde yapılacak değerlendirme ve danışmanlıklar yaşanan zorluklara daha erken müdahale edilebilmesini sağlar. Fakat artan talepler doğrultusunda 7-18 yaş aralığına da yoğun şekilde hizmet vermeye başladık. 0-18 yaş aralığındaki çocuk ile ergenlerin danışmanlık ve tedavilerini devam ettirmekteyiz. Çocuğun ruh sağlığının gelişip iyileşebilmesinin en önemli destekleyicisi anne ve babalardır. Onların da ruh sağlıklarının yerinde olması gerektiğinden projemiz kapsamında ihtiyaç duyan anne ve babalara da ruhsal danışmanlık ve tedavi hizmeti vermekteyiz.”

HERKESE ÜCRETSİZ HİZMET

Kadıköy ilçesinde ikamet eden yetişkinlere ve öğrenim gören çocuklar ile ergenlere kısacası tüm yaş gruplarına ücretsiz olarak hizmet verdiklerinin altını çizen merkezin sorumlusu Hacıhaliloğlu, önceliklerinin merkezden danışmanlık alan çocukların ebeveynleri olduğunu, yoğunluk durumuna göre diğer yetişkin başvurularını da kabul ettiklerini hatırlattı. Şenay Hacıhaliloğlu, “Ekibimizde alanında deneyimli ve donanımlı bir çocuk ergen psikiyatristi, bir yetişkin psikiyatristi ve dokuz psikolog bulunuyor. Uzman psikologların ikisi yetişkinlere, diğer psikologlar ise çocuk ve ergen danışanlara hizmet veriyor.” diyor.

ANASINIFLARINA TARAMA ÇALIŞMASI

Merkezde bireysel danışmanlıkların dışında çocuklarla sanat çalışmaları, mutfak atölyeleri, yetişkinler ile ebeveyn eğitimleri ve taleplere göre yetişkin drama gruplarının da yapıldığını belirten birim sorumlusu Hacıhaliloğlu, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Aynı zamanda 'Mutlu Aile Mutlu Çocuk Mutlu Okul' projesi kapsamında Kadıköy ilçesinde yer alan devlet okullarının ilköğretime bağlı olan anasınıflarına yönelik tarama çalışmaları yapılmakta. Zorluk yaşayan çocuk ve ailelere merkezimizden yararlanma olanağı sağlanmakta, bununla birlikte okullarda anne ve babalarımıza yönelik eğitim seminerleri düzenlenmektedir. Pandemi süreci sebebi ile taramalarımıza ara verdik. Fakat talep eden okullarımıza seminerlerimizi online olarak düzenlemeye devam etmekteyiz.”

“BAŞVURULAR ARTTI”

“Salgın süreciyle birlikte başvurularda belirgin bir artış söz konusu oldu. Yaşanan belirsizlik süreciyle insanların daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.” diyen Şenay Hacıhaliloğlu, “Yaşanan belirsiz durumla birlikte çocuk ve yetişkin alanında kaygı ile ilgili başvurularda artış söz konusu. Tabii ki bununla birlikte çocuklarda online sisteme uyum sorunları, korkular, takıntılı davranışlar, aile içi iletişime dayalı başvurularda artış olduğunu gözlüyoruz. Yetişkinlerde ise yine benzer şekilde günlük rutinlerden kopma ve izolasyon süreci zorlukları ile ilgili başvurular alıyoruz. Pandemi süreci ruhsal olarak birçok zorluğu da beraberinde getirdi ve başvurularımız bu yönde oldukça arttı.” diye konuştu.

ONLINE DANIŞMANLIK SÜRÜYOR

Hacıhaliloğlu, randevu sistemiyle hizmet verdiklerini, alınan tedbirler doğrultusunda şu an için online danışmanlık hizmeti vermeye devam ettiklerini söyledi ve sözlerine şu bilgileri ekledi: “Kadıköy ilçesinde ikamet eden çocuk, ergen ve yetişkin danışanlar merkezi arayarak randevu talep edebilir. Merkezimiz şu an hafta içi her gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor. İletişim numaralarımız: 0(216) 360 88 10 - 0(216) 360 88 30 - 0(216) 414 67 11”