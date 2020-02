Osmanağa Mahallesi Gönüllü Evi’nde düzenlenen “Panik yapma gerekeni yap” başlıklı temel sağlık eğitimine katılan Dr. Çağrı Çukadaroğlu, “Çamaşır suyu içen kişi kesinlikle kusturulmamalı. Çünkü kişi ikinci defa o maddeye maruz kalır” diyerek önemli bilgiler verdi

Kadıköy Belediyesi, “Panik Yapma Gerekeni Yap” başlığı altında mahallelerde temel sağlık eğitimi veriyor. Kadıköy Belediyesi’nde kurum hekimi olarak görev yapan Dr. Çağrı Çukadaroğlu, burun kanamasında ve zehirlenme durumunda ne yapılmasına kadar önemli ve yol gösterici bilgileri eğitime katılan kişilerle paylaşıyor. Mahallelerdeki temel sağlık eğitiminin 10 Şubat Pazartesi günkü durağı ise Osmanağa Mahallesi Gönüllü Evi’ydi.

Sağlığın bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olduğunu söyleyerek bilgi aktarımına başlayan Dr. Çağrı Çukadaroğlu şöyle devam etti; “Sağlığı belirleyen faktörler var. Bu faktörleri, yaşam biçimi, genetik ve çevre koşulları olarak sıralayabiliriz. Ama yaşam biçimi sağlığı daha çok etkiliyor. Çünkü beslenme alışkanlığı, sigara kullanımı ve uyku düzeni belirleyici oluyor. Örneğin ailede akciğer kanseri yok. Genetik bir yatkınlık söz konusu değil. Ama sigara kullanıyorsanız kanser sizde görülebilir. Müdahale edilebilir ve değiştirebilir bir faktör.”

“ÇÖZÜM YERİ HASTANE DEĞİL”

Hava kirliliği gibi çevresel koşullar ile ülkenin ekonomik düzeyinin de sağlığın belirleyicisi olduğuna değinen Dr. Çağrı Çukadaroğlu, sağlık sorununun çözüm yerinin sadece hastane olmadığının belirterek, “Çözüm yeri bireyin yaşadığı her yerdir. Bireyin var olduğu her yerde sağlık önlemleri alınmalıdır. O yüzden iktidarlar tarafından koruyucu sağlık hizmeti verilmelidir. Çevremiz, iş yerimiz, eğitim kurumları, toplu taşıma araçları... Kısacası nefes aldığımız her yer sağlık koşullarına uygun olmalı.” diye konuştu.

“TOPLUM SAĞLIĞINI KORUR”

Hastalıkların bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar olarak iki gruba ayrıldığını dile getiren Dr. Çukadaroğlu, bulaşıcı hastalıkların enfeksiyon hastalıkları olduğunu söyledi ve konuşmasını şöyle sürdürdü: “Üst solunum yolu, idrar yolu, bağırsak ve cilt enfeksiyonları var. Bunlara da bakteri, virüs, parazit ve mantar neden olmakta. Enfeksiyonlardan korunmanın en temel noktası ise el yıkamadır. Enfeksiyonların el yıkaması ile yüzde 80 azaldığı kanıtlanmıştır. Araştırmalarda el yıkama sırasında başparmağının çevresi ile parmak aralarının ihmal edildiği ortaya çıkmış. Kadınlarda cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar da var. Bu enfeksiyonlar rahim ağzı kanserine yol açabilir. O yüzden taramalar ve erken tanı çok önemli. Ayrıca aşılama bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucudur. Hastalıkların yayılmasını önler ve toplum sağlığını korur. Bulaşıcı olmayan hastalıklar da şeker, tansiyon ve kalp hastalıklarıdır. Obezite, kalorisi yüksek gıdaların tüketilmesi ve hareketsiz yaşam şeker başta olmak üzere birçok hastalığın nedenleri arasında yer alıyor. O yüzden dengeli beslenme ve fiziksel aktivite önem taşıyor.”

“KORUMA, BİLDİRME VE KURTARMA”

İlk yardımın temel üç başlık altında incelendiğini ve bu başlıkların koruma, bildirme ve kurtarma olduğunu belirten Çukadaroğlu, bilgilendirmeyi şöyle sürdürdü; “Bir kaza ya da yaralanma ile karşılaştığımızda önce kendi sonra kazazedenin güvenliğini sağlamak gerekir. Ondan sonra bildirimde bulunmak için 112 aranmalı. Güvenliği sağlayıp sakin bir şekilde aramak önemli. Kurtarma anında kanayan bir yer gördüğümüzde oraya bastırmak gerekir. 1. ve 2. derece yanık durumuyla karşılaştığımızda hastaneye gidene kadar yanık yeri musluk suyuna tutmak ve temiz bir bezle korumak yeterli olacaktır. Kesinlikle bilmediğimiz hiçbir şey sürülmemeli. Kırıklara dokunulmamalı ve sabit bir şekilde kalmasına özen gösterilmeli. Baygınlık geçiren kişi sırt üstü uzatılabilir ve ayaklarını yüksekte tutmak için ayaklarının altına bir şeyler konabilir.”

“ÇAMAŞIR SUYU İÇEN KUSTURULMAMALI”

Dr. Çağrı Çukadaroğlu, “Çamaşır suyu içen kişi kesinlikle kusturulmamalı. Çünkü kişi ikinci defa o maddeye maruz kalır. Su dâhil hiçbir şey verilmemeli. Hemen hastane gitmek lazım. 114 zehir danışma hattı. Böyle bir şeyle karşılaştığınızda bu numarayı arayabilirsiniz.” dedi. Ev kazalarını önlemek için düşebilecek mobilyaların sabitlenmesi ve kaygan zemin materyallerin, kaymayan materyallerle değiştirilmesinin gerekliliğine işaret eden Çukadaroğlu konuşmasına şu bilgileri de ekledi; “Burun kanaması sırasında yapılan müdahalede doğru bilinen bir yanlış var . O da başın geriye atılması. Yapılması gereken başı öne eğmek ve burun kanatlarını beş dakika boyunca tutmak. Kedi ve köpek ısırmasında hastaneye gidene kadar yapılması gereken şey ise ısırılan yerin su ve sabunla yıkanmasıdır.”