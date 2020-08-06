Pandemi önlemlerinde yaş ayrımcılığı

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç, “Kısıtlamaların esnetilmesinde 65 yaş üzeri yurttaşların beden ve ruh sağlıkları yerine önceliğin turizm vb. ekonomik gerekçeler olduğu anlaşılmaktadır” diyor

HABER: Simge KANSU/ Görkem DURUSOY

Korona virüs salgınında risk grubunda yer aldıkları için 65 yaş ve üzerindeki yurttaşlara bir takım kısıtlamalar getirilmişti. Seyahat ve sokağa çıkma kısıtlaması gibi kısıtlamalarI bir süre sonra kademeli olarak kaldırılarak saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Türk Tabipler Birliğ, (TTB) 65 yaş üzeri yurttaşlara getirilen ve uzun süren kısıtlamaların ruhsal ve sosyal olarak olumsuz etkilere yol açabileceği uyarısı yaparak tüm kısıtlamaların kaldırılmasını istedi. Biz de İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve 37 yıllık hekim Dr. Recep Koç ile 65 yaş üstü bireylere yönelik pandemi uygulamalarını ve TTB açıklamasını konuştuk.

“ÖNCELİK TURİZM VE EKONOMİ”

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2019 yılı verilerine göre ülkemizde 7 milyon 550 bin kişinin 65 yaşın üstünde olduğunu ve toplam nüfus içindeki oranlarının yüzde 9’u bulduğunu belirten Koç, pandemi, sırasında 65 yaş üstü bireylere getirilen kısıtlamaları şöyle hatırlattı. ““65 yaş ve üzeri yurttaşlarımıza 22 Mart-10 Haziran arasında 71 gün evden çıkma yasağı konmuştu. 22 Mart 2020 tarih ve 5762 sayılı T.C. İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 65 yaş ve üzerindeki bireylere belirlenen saatlerde sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirildi. 20 Mayıs 2020 tarih ve 8206 sayılı Bakanlık Genelgesi ile 65 yaş ve üzeri bireylere 21 Mayıs 2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla, tek yön olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildi. 29 Mayıs 2020 tarih ve 8483 sayılı Bakanlık Genelgesiyle 65 yaş ve üzerindeki bireyler arasında işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını (aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle) belgeleyenlerin, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı açıklandı. 10 Haziran 2020 tarih ve 9138 sayılı Genelge ile 22 Mart 2020’de yürürlüğe giren sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması esnetilerek 65 yaş ve üzerindeki bireylere her gün 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilme izni verildi.. Kısıtlama bugün de devam ediyor. Kısıtlamaların esnetilmesinde 65 yaş üzeri yurttaşların beden ve ruh sağlıkları yerine önceliğin turizm ve ekonomik gerekçeler olduğu genelgelerin içeriğinde de anlaşılıyor.”

“65 YAŞ SINIRININ BİLİMSEL BİR TEMELİ YOK”

Sokağa çıkma kısıtlamasının 65 yaş üstü bireylere etkilerinden bahseden Dr. Recep Koç, “Yaklaşık iki buçuk ay boyunca süren sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlamasından dolayı pek çok yurttaşımız hareketsiz kalma nedeniyle hem beden ve ruh sağlığı hem de dolaşım ve kalp sorunları yaşamaya başladı. Ayrıca kas ve eklem ağrıları artmış, hareket kısıtlılığı gelişti. Bir taraftan da gündelik işlerini (Bankadan para çekmek, alışveriş yapmak vb.) yapabilmekten ve yakınları, arkadaşları ile zaman geçirebilmekten alıkodular, yalnızlığa itildiler, ruh sağlıkları da bozuldu. Üstelik yapılan düzenlemeler içerisinde de 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımız arasında ayrıcalık oluşturan yaklaşımlar da söz konusudur. Örneğin işletme sahibi olması ya da çalışması halinde aynı yaş grubundakilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması, benzer biçimde turizm amaçlı seyahatlere izin verilmesiyle ilgili olarak getirilen düzenleme bunlara iyi birer örnektir” dedi. 65 yaş sınırının bilimsel bir temeli olmadığını ifade eden Koç, “65 yaş sınırının tıbbı ve bilimsel bir temeli de yoktur. Evde beraber yaşadığı aile fertlerinden bulaşma riski göz ardı edilirken, 65 yaşın altındakiler için herhangi bir kısıtlama yokken, 65 yaşına giren kişiye getirilen sabah 10.00 ile 20.00 arası dışında yasağın nedenleri de bilinmemektedir. Söz konusu saatler mevsim ve iklim koşullarıyla günün en sıcak zamanları olup, bu yaştaki kişilerin sokağa çıkmaları sağlıklarını bozabilecektir. Yaşamları her bir insanımız gibi çok değerli olan 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımızın sağlıklarının daha fazla olumsuz etkilenmesini önlemek için, bu gruba yönelik bütün kısıtlamalar ivedi olarak kaldırılmalıdır.”

“KISITLAMALARIN KALDIRILMASINI TALEP ETTİK”

Türk Tabipleri Birliği tarafından 22/07/2020 tarihinde Sağlık Bakanlığına durumu açıklayan bir mektup gönderilerek kısıtlamanın bir an önce kaldırılmasının talep edildiğinin altını çizen Dr. Recep Koç, “Sağlık Bakanlığı, yapacağı düzenleme ile özel hastanelerin 65 yaş üstü hastalarımızdan ek ücret almadan teşhis ve tedavilerini yapmalarını sağlamalıdır. Devlet ve Vakıf Üniversitelerine ait Tıp Fakültelerinin Covid poliklinikleri, servisleri ve yoğun bakımları Covid hastalarına ücretsiz hizmet vermeye devam etmelidir. PCR testleri bütün sağlık çalışanlarına periodik süreler içinde, temaslı ve şüpheli vakaların hepsine yapılmalıdır. Her yıl yenilenen grip aşılarının zamanında ve yeterli miktarda ithali sağlanarak sağlık çalışanlarına, riskli gruplara, kronik hastalığı olanlara ve 65 yaş üzeri yurttaşlarımıza ücretsiz olarak yapılması sağlanmalıdır”dedi.