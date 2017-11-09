Organ Bağışı için koştular

Organ nakli konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen “Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız” koşusu, Caddebostan sahilinde yapıldı

Organ Bağışı Haftası kapsamında bu yıl 3.kez düzenlenen “Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız” koşusu Medicana Çamlıca Hastanesi önderliğinde Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Spor Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kadıköy Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türk Kızılayı, TÜRKÖK, işbirliği ve Kent Fm medya sponsorluğunda Caddebostan sahilinde gerçekleşti. Organ bağışında farkındalık oluşturmak için 5 Kasım Pazar günü düzenlenen koşuya yüzlerce vatandaş katıldı. Ayrıca etkinlik alanında kurulan çadırlarda kan bağışı, organ bağışı ve kök hücre bağışı için kayıtlar alındı. Koşuda Yalçın Doğu 1’inci Ahmet Yılmaz 2’nci Kemal Pekdemir ise 3’üncü oldu.

ORGAN BAĞIŞININ SAYISI AZ

Medicana Çamlıca Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağatay Aydın, “Her yıl 3-9 Kasım tarihleri, ülkemizde Organ Nakli Haftası olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu hafta kapsamında hastane olarak koşu etkinliği düzenledik. Amacımız Türkiye’de organ naklinin önemini insanlara anlatmak. Organ bağışının ülkemizde çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Organ bağışının sayısı az, hastanede beyin ölümü gerçekleşen hastalardan elde edilen organların bağışı da az. Ülkemizde ne yazık ki canlıdan yapılan organ nakilleri daha fazla. Çünkü talep çok, organ sayısı az. Herkesin aileleriyle bu durumu konuşmasını, organ bağışı niyetiniz varsa öncelikle ailelerinize anlatmanızın öneminin altını çiziyorum. Beyin ölümü gerçekleştiğinde aileye ve birinci derece yakınlara soruluyor; bağışlıyor musunuz ya da bağışlamıyor musunuz ?” ifadelerini kullandı.

BAĞIŞ BEKLEYENLER DAHA İYİ BİLİR

Organ Bağışı konusunda yeterli durumda olmadığımızın altını çizen Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Müdürü Murat Kaya,”Türkiye’de yaklaşık 25 binden fazla hasta organ bağışı bekliyor. Bu sayı her geçen gün artıyor. Nakil bekleyen hastalara umut olabilmek için farkındalığı spor etkinliği ile birleştirmek istedik. Farkındalık konusunda ne kadar adım atarsak kendimizi o kadar mutlu sayacağız. Organ bağışının ne demek olduğunu bağış bekleyenler daha iyi bilir. Onlara organlarımızı sağlıklıyken bağışlayalım ki öldükten sonra organ bağışı bekleyen hastalara umut olsun”şeklinde konuştu.