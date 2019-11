“Organ bağışı hayata yeniden tutunmak demek”

İyilik İçimizde Derneği Başkanı Gülay Özdemir ile böbrek nakli bekleyen kızı Almina, “Organ bağışını konuşmaktan korkmayın. Düşünsenize çok sevdiğiniz birisinin kalbi başka birinde atacak ve ona hayat verecek” diyor

Hayata yeniden tutunmak için belki kalp belki de böbrek nakli olmayı bekleyen binlerce kişi var. Hem onların sesini duyurmak, hem de organ bağışının önemini anlatmak için her yıl 3-9 Kasım haftasında farkındalık çalışmaları yapılıyor. Biz de bu vesileyle İyilik İçimizde Derneği Başkanı Gülay Özdemir ve böbrek nakli olmayı bekleyen kızı Almina ile biraraya geldik. İyilik İçimizde Derneği Başkanı Gülay Özdemir, kızının 13 yaşında böbrek yetmezliğiyle karşı karşıya kalması ve ardından başlayan hastane süreçleri sonucunda organ bağışında farkındalık yaratmak ve hastanelerde yatan çocuklara manevi destek vermek için 2014 yılında bu derneği kurmuş. Hastanelerin yatan hasta bölümlerine kütüphaneler ile oyun alanları kurarak çalışmalara başladıklarını belirten Özdemir, okullarda sunumlar yaparak farkındalığı arttırmaya çalıştıklarını vurguluyor.

Gülay Özdemir “22 yaşındaki kızım Almina üniversiteye gidiyor. Haftada üç gün diyalize giriyor. Diyaliz için zaman zaman sınavlarına da giremiyor. Okuldan diyalize yetişiyor. Ertesi sabah yorgun bir şekilde okula gidiyor. Kızım ayakta durabilen ve hedefleri olan çocuklardan biri. Hastalarda çoğunlukla karamsarlık oluyor. Onları sosyal hayata katabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.” diyor.

“KADAVRADAN DONÖR ÇOK AZ”

Canlı donör konusunda iyi bir noktada olunduğunu ama kadavradan donör konusunda ise istenilen noktada olunmadığını üzülerek dile getiren Gülay Özdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Yoğun bakımda tedavisi devam ederken, beyin ölümü denilen geri dönüşümsüz beyin hasarı gelişmiş hastaların organları bağışlandığı takdirde buna kadavra donör diyoruz. Ne yazık ki kadavradan donör çok az. Eşim kızımıza böbreğini verdi. Ama beş yıl sonra böbrek süzme işlemini yapamadı. Ben de kızıma böbreğimi veremiyorum. O yüzden Almina’nın üç buçuk senedir kadavradan nakil olmasını bekliyoruz. Organ bağışı konusunda duyarlı olalım. Düşünsenize çok sevdiğiniz birisinin kalbi başka birinde atacak ve ona hayat verecek. Dini açıdan da organ bağışı konusunda bir sakınca yok. Bunun da bilinmesi gerekiyor.”

“OKULA DEVAM ETTİĞİM İÇİN MUTLUYDUM”

“2011 yılıydı ve 13 yaşındaydım böbreklerimin yüzde 60’ını kaybettiğimi öğrendiğimde. Bir süre tedavi oldum ama sonra diyaliz süreci başladı.” diyen Almina Özdemir, konuşmasını şöyle sürdürüyor; “2011 yılının sonunda babamdan böbrek nakli yapıldı. Nakilden sonra da enfeksiyonlar geçirdim ve zorluklar yaşadım. Ama sonrasında okuluma devam ettim. O yüzden çok mutluydum. Nakil olduktan beş yıl sonra böbreğim sıkıntı çıkarmaya başladı ve süzme işlemini yapamadı. Kalbim durma noktasına geldi. Hemen hastaneye kaldırıldım. Bu süreçte lise son sınıftaydım ve üniversite sınavına bir hafta vardı. ”

“ORGAN BAĞIŞINI KONUŞMAKTAN KORKMAYIN”

Üniversite sınavına üç gün kala hastaneden taburcu edildiğini dile getiren Almina Özdemir, sınava girdiğini, yüzde yüz burslu Okan Üniversitesi Uluslarararası Lojistik bölümünü kazandığını ve şu an 3. sınıfta olduğunu belirterek “5 yıllık nakil sürecinden sonra tekrar diyalize başladım ve şu an 4 buçuk saat diyalizde kalıyorum. Diyalizden çıktıktan sonra kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ayakta duracak halim kalmıyor. Hafta da 3 gün giriyorum. Çok zor geçiyor. Ama sosyal hayattan kopmuyorum. Okuluma devam ediyorum. Sinemaya gitmekten büyük keyif alıyorum. İnsanlar organ bağışı yapmalı. Ben ve benim gibi birçok arkadaşım organ nakli bekliyor. Organ bağışını konuşmaktan korkmasınlar. Organlar toprağa gidiyor. İnsanlara umut olabilirsiniz. Bir organ bir can diyorum.” dedi.

3 KASIM’DA SÜREYYA ÖNÜNE

Organ bağışının önemini anlatmak ve bağış hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla 3- 9 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen Organ Bağışı Haftası’nda birçok etkinlik düzenleniyor. İyilik İçimizde Derneği (Diyaliz ve Organ Nakli Hastaları Derneği) ile Tüketici Sorunları Derneği de (TÜSODER) Organ Bağışı Haftası nedeniyle ele verdi, 3 Kasım Pazar günü saat 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Süreyya Operası önünde “İyilik İçin Sen De Katıl” etkinliği gerçekleştirecek. Kadıköy Belediyesi ile Kadıköy Kent Konseyi’nin de destek verdiği etkinlikte, organ bağışının önemi anlatılarak farkındalık yaratmak amaçlanıyor.

Süreyya Operası önünde pazar günü gerçekleşecek etkinliğin afişinde kullanılan resmin 11 yaşında kalp nakli bekleyen Esila’nın çizdiğini ve resmin üzerine “Organlarınızı cennete götürmeyin. Onlara cennette değil, burada ihtiyaç var” yazısını yazdığını ifade eden Gülay Özdemir, etkinlikte organ bağışı koordinatörlerinin olacağını ve organ bağışı konusunda bilgilendirme yapılacağını belirtti.