Okul bahçesinde kan bağışı kampanyası

Kök hücre ve kan bağışında farkındalık yaratmayı hedefleyen Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri Kızılay işbirliğiyla okul bahçesinde kan bağışı etkinliği düzenledi

Beyza AĞIRKAYA

Öğretmenlerin rehberliğinde öğrenciler tarafından organize edilen kampanya bu yıl ikinci kez gerçekleştiriliyor. Kadıköy Belediyesinin de destek verdiği kök hücre ve kan bağışı 20 Nisan Cuma günü(bugün) okul bahçesinde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Lisesi öğrencilerinin kampanyasına Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Manço,Erkan Can, Reha Özca, Sunay Akın, Fatih Portakal gibi pek çok isim destek oldu. Sosyal medyada #KanVerKalplerdeKAL hashtagi ile çağrı yapan gençler tüm Kadıköylüleri ve yolu Kadıköy'den geçen herkesi okulun ön bahçesinde gerçekleşecek olan etkinliğe bekliyor. Katılımın yoğun olduğu etkinlik akşam 20.00’ye kadar sürecek.

FARKINDALIK YARATMAK İÇİN

Kan bağışı etkinliğinin organizatörlerinden 11. Sınıf öğrencisi Beyda Gümüştaş, neden böyle bir etkinlik düzenlediklerini şu sözlerle açıklıyor:

“Bu bizim etkinliğimizin 2. Yılı, ilk olarak geçen yıl başlamıştık. Tabi ki birinci amacımız kan bağışlamaktan çok kan bağışlama bilincini insanlarda uyandırmak, toplumu harekete geçirmek bu konuda. Ki buna da öğrenciden başlamak en mantıklı şeydi çünkü burada ülkenin geleceği yetişiyor. Kadıköy Anadolu Lisesi’nde çoğu öğrenci 18 yaşından büyük. Bu yüzden çok fazla kişinin bağışta bulunabileceğini düşündük. Sonra bu iyilik hareketi öğrenciden öğrenciye yayılarak baya bir büyüdü. Bu yıl zaten gördüğünüz haldeyiz, çok fazla katılım oluyor, insanlara örnek oluyoruz. Diğer okullardan, mesela Suadiye Anadolu Lisesi’nden etkinliği görmek için geldiler. Bu duruma geldiğimiz için mutluyuz hiç bu kadarını tahmin etmemiştik.”

160 KİŞİ ÇALIŞTI

Beyda Gümüştaş, bu organizasyonda geniş bir ekibin çalıştığını belirterek şunları söyledi: “Bizim bir kök kadromuz var yaklaşık 10-15 kişilik. Ama genel olarak 160 kişiye yakınız. Bu 160 kişi yaklaşık 3 aydır çalışıyoruz. Daha öncesinde sosyal medyada başlamıştık ama en yoğun çalışmalarımız bu 1 ay içinde gerçekleşti. Sponsorlarla görüşmeler, mailleşme dönemleri, kontak kurmalar daha önceden başlıyor. Sosyal medya fenomenleriyle görüşmeler oluyor mesela bugün Eylül Öztürk geldi söyleşiye, onun dışında bir sürü ünlüden video aldık, desteklerini aldık.”

“ÖRNEK OLDUK”

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencisi Gümüştaş, başka okullara örnek oldukları için de mutlu: “Başka okullar da bizi örnek gösteriyorlarmış. Kadıköy Anadolu Lisesi gibi bir etkinlik yapmak istiyoruz diye Kızılay’a başvuruyorlarmış. Bu bizi baya mutlu ediyor.”