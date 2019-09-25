Ofiste sağlığın püf noktaları

Milyonlarca ofis çalışanının yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren omuz, kol, sırt ağrılardan, alacağınız bazı basit tedbirlerle kurtulmanın mümkün olduğunu biliyor muydunuz?

Uzun süre bilgisayar başında çalışıyor; çoğunlukla da omuzlarınız, kollarınız ve ellerinizin ağrısından duramıyorsunuz! Milyonlarca ofis çalışanının yaşam kalitesini ciddi oranda düşüren bu ağrılardan, alacağınız bazı basit tedbirlerle büyük ölçüde kurtulmanın mümkün olduğunu biliyor muydunuz? Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arel Gereli, herkesi ofiste sağlık seferberliğine katılmaya çağırarak, “23-29 Eylül Ofiste Sağlık Farkındalık Haftası kapsamında masa başında çalışırken alabileceğiniz 6 basit ama etkili önlemi anlattı.

Ofiste omuzlarınızı geri alıp dik oturun

Özellikle uzun süre öne eğik çalışan kişilerin; hem kendilerini hem de kürek kemiklerini daha dik konumda tutmaları şart. Kürek kemiğinin öne doğru tutulması çevreleyen kasların uyumunu bozarak ağrıya neden oluyor. Dahası bu kasların uyumsuz çalışması uzun dönemde omuzda kas yırtığına yol açabiliyor. Omuzda kas yırtığı ise kendini gece ağrısı ve hareket kaybı ile gösteriyor. Bu nedenle kendi kendinize dik durmaya çalışın, dik durmayı tercih edin.

Bilgisayar ekranınızı göz hizanızda tutun

Bilgisayar ekranınızı göz hizanızda, klavyenizi kollarınız rahat pozisyonda olacak şekilde gövdenize yakın tutun. Klavyeye doğru uzanarak omuzlarınızı öne doğru açılandırmaktan kaçının. Klavye ve farenin kol eklemlerinizi bükük tutmayı engelleyecek mesafede olmasına özen gösterin. Dirsek ve el bileklerinin bükük durumda uzun süre kalması bu bölgelere komşu sinirleri sıkıştırarak ellerde uyuşma, ağrı ve güç kaybı ile sonuçlanabiliyor.

30 dakikada bir 3 dakika dolaşın

Hareketsiz kalmak hareket etmekten daha zordur. Çünkü hareketsiz kalmak için kaslarımızı devamlı kasılı tutmamız gerekir. O nedenle ofis çalışanları bütün gün oturduğu halde kronik yorgunluk çekerler. Omuz ve kolları sabit tutmak için bu bölgedeki kasların devamlı kasılı durması ise spazm ve ağrıyla sonuçlanacaktır.

İletişim araçlarını gereksiz kullanmayın

Cep telefonunun amacı dışında ve aşırı kullanımı, iletişim için yazılı mesaj kanallarının tercih edilmesi, özellikle el ve ön kol bölgesi eklem ve kaslarda kronik ağrıya yol açıyor. Bu nedenle iletişim araçlarını günlük yaşantınızda gereksiz yere kullanmamaya çalışın.

Arkadaşlarınızı uyarın

Ne kadar dikkat edersek edelim günün yoğunluğu içinde bu noktaları gözden kaçırabiliyoruz. O nedenle ofis çalışanları birbirlerini uyarmalı, farkındalığı artıracak şekilde birbirlerini motive etmeliler.

Gece ağrınız oluyorsa hekime başvurun

Ağrılarınız gece de devam ediyorsa vücudunuzun iyileştiremediği bir durum söz konusu olabilir. O sebeple omuz, kol ve ellerinizde gece ağrısı varsa mutlaka bir uzmana başvurun.