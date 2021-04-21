Obezite korona virüsü nasıl etkiliyor?

Diyetisyen İrem Öncü, “Bozulmuş bir vücut sisteminde korona virüsü başta olmak üzere çok çeşitli enfeksiyon hastalıklarının görülmesi ve ağır seyretmesi kaçınılmaz” diyor

Obezitenin sadece çok yemek nedeniyle ortaya çıkan fiziksel bir sorun değil, başlı başına tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğu biliniyor. Özellikle pandemi sürecinde obezite olan bireyler, enfeksiyona karşı daha savunmasız oldukları için korona virüsünü daha ağır geçiriyorlar. Diyetisyen İrem Öncü, fazla kiloların aşının etkinliğini düşürdüğünü, bu kişilerde 3. doz aşının uygulanma ihtimalinin gündemde olduğunu söylüyor.

“VÜCUT DAHA SAVUNMASIZ OLUYOR”

Diyetisyen İrem Öncü, birçok kronik hastalığın sebebinin obezite olduğunu söylüyor. Öncü, “Obeziteyi fazla kalori alımına bağlı olarak, kilonun fazla yükselmesi olarak tanımlayabiliriz. Bu sebeple vücutta bazı mekanizmalar bozularak vücut işlevlerini değiştirebilir. Bunların en başında fazla kilonun akciğerlere yaptığı baskıdan dolayı solunum yetmezliği veya solunumda çeşitli sıkıntılar geliyor. Korona virüsü sürecinde bu vücut işlevlerinin bozulması daha fazla yan etkiler ortaya çıkarabiliyor. Korona virüsü tablolarına baktığımız zaman hastanede yatan hastaların birçoğunda obezite faktörü olduğu görüyoruz.” diyor. Öncü şöyle devam ediyor: “Obezite vücudun bağışıklık yanıtının zayıflamasına neden olur. Vücudun bağışıklık hücrelerinin üretildiği timus, kemik iliği, dalak gibi organlar yağ dokusunun fazlalığından dolayı fonksiyon kaybına uğrayabilir. Dolayısıyla vücuda giren herhangi bir enfeksiyona karşı vücut daha savunmasız bir hal alır. Vücudun bağışıklığının en güçlü olması gerektiği dönemlerde böyle bir sorun yaşanması vücudu oldukça olumsuz yönde etkiler ve savunması minimuma düşer. Obezite hastalarında aynı zamanda hipertansiyon, kalp, diyabet, astım, koah gibi rahatsızlıklar daha sık görülür. Bu hastalıkları olan bireylerin korona virüsüne yakalanma riskleri de daha yüksektir. Bu sebeple korona virüsü tedavi süreci daha zorlu ve uzun geçebilir, bu kişilerde daha ağır semptomlar görülebilir.”

“AĞIR SEYRETMESİ KAÇINILMAZ”

Herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan bireylerde korona virüsüne yakalanma olasılığının kronik rahatsızlığı olan kişilere göre daha düşük olduğunu belirten Öncü, bu durumun yaş, alkol ve sigara kullanımı gibi faktörlerle değişkenlik gösterebileceğini belirtiyor. Öncü, “Obezite, insanların hayatlarında aniden gelişen bir durum değildir. Yavaş yavaş seyreder ve en sonunda çıkılmaz bir hal gibi gözükebilir. Ancak kişiler bu durumun kendi ellerinde olan bir süreç olduğunu unutmamalıdır. Obezitenin nedeni belirlenip buna uygun diyet tedavisi ve yanına ekleyebileceğimiz egzersizlerle birlikte, kişi normal kilosuna ve ideal yağ oranlarına kavuşabilir. Bir uzman desteği alarak bunun önüne geçebilirler. Artık çağımızın en çok görülen rahatsızlığı fazla kilolardan geçiyor. Obezite, kişileri sadece dış görünüşleri ile psikolojik olarak etkilemekle kalmıyor, vücut organizmasını bozarak hormonların işlevlerinden birçok organın çalışmasını olumsuz yönde etkiliyor. Bu şekilde bozulmuş bir vücut sisteminde korona virüsü başta olmak üzere çok çeşitli enfeksiyon hastalıklarının görülmesi ve ağır seyretmesi kaçınılmaz.” diyor.

“ANTİKOR SEVİYESİ YARI YARIYA DÜŞÜYOR”

Fazla kiloların aşının etkinliğini de düşürdüğünü belirten Öncü, “İtalya'da yapılan bir araştırmada vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan bireylerde aşının etkinliğinin yarı yarıya düştüğü gözlenmiştir. Fazla kilolu olan kişiler Covid aşısı vurulduğunda sağlıklı bireylere göre antikor seviyesi yarı yarıya düşüyor. Hatta bu kişilerde 3. doz aşının uygulanma ihtimali bile konuşulmaya başlandı” diyor ve korona virüsü sürecinde neler yapmamız gerektiğini anlatıyor: “Bağışıklığımızın yüksek olması gereken bu günlerde öncelikle dikkat etmemiz gereken şey beslenme düzenimizdir. Kişiler yaptıkları beslenme hatalarını görebiliyorsa mutlaka bunu düzeltmekle başlamalılar. Daha sonra fazla kilosu olan bireyler mutlaka bu süreçte bir uzman desteği ile ideal kilosuna yaklaşmaya çalışmalılar. Aynı zamanda kapsamlı bir kan tahliliyle vitamin eksiklikleri varsa bunu mutlaka takviye yapmalılar. Evde kaldığımız şu günlerde ufak da olsa kendilerine egzersiz hareketleri edinebilirler. Özellikle meyve ve sebze grubundan besinler tüketmeye özen göstermeliler. Mümkün olduğunca evde kendi yaptıkları yemekleri tüketmeye çalışmalılar. Hazır paketli gıdalardan uzak durarak hem kilo kontrollerini sağlayabilir hem de bağışıklıklarına destek olabilirler. Bu süreçte özellikle alkol ve sigara tüketimini de minimuma indirmek veya hiç tüketmemek en idealidir.”