Obezite Günü’nde farkındalık semineri

“Dünya Obezite Günü”nde obeziteye dikkat çekip, farkındalık yaratmak için “Sağlıklı Beslen, Obeziteyi Yen” başlığı altında seminer düzenlendi

Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, “22 Mayıs Dünya Obezite Günü” nedeniyle bir araya geldi; obeziteye dikkat çekip, farkındalık yaratmak için ortak bir seminer düzenledi. Kadıköy Belediyesi Başkanlık Brifing Salonu’nda 23 Mayıs Çarşamba günü belediye çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen, Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nden Diyetisyen Figen Fişekçi Üvez’in konuşmacı olduğu seminerde, “Sağlıklı beslen, obeziteyi yen” başlığı altında önemli bilgiler paylaşıldı.

Beslenmeyi “anne sütü ile başlayan, sağlığı korumak ve yaşam kalitesini artırmak için vücudun ihtiyacı olan besin öğelerini yeterli miktarda ve uygun zamanda alması sonucunda gerçekleşen bilinçli bir eylem” olarak tanımlayan Diyetisyen Figen Fişekçi Üvez, konuşmasında sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenmenin, su tüketiminin ve fiziksel aktivitelerin önemi ile obezitenin nedenlerine ve sonuçlarına değindi.

HAREKETSİZ YAŞAM, YANLIŞ BESLENME

Dünya Sağlık Örgütü’nün obeziteyi, vücutta sağlığı olumsuz yönde etkileyecek kadar yağ birikmesi olarak tanımladığını ve dünya sağlık örgütüne göre dünya çapında obezite ve kilo fazlalığından dolayı her yıl 2.8 milyon insanın hayatını kaybettiğini dile getiren Üvez, obezitenin nedenlerini şu şekilde sıraladı; “Fazla ve yanlış beslenme alışkanlıkları (abur-cubur ve fast food beslenme), hareketsiz yaşam, genetik (anne veya babanın obez oluşu), hormonal durumlar (örneğin troid hormonlarının yetersiz oluşu), psikolojik problemler (duygusal yeme-stresli anlarda karbonhidratlı yiyeceklere aşırı düşkünlük), kullanılan bazı ilaçlar (antidepresan kullanımı), doğum sayısının fazla veya sık oluşu, alkol kullanımı, uyku problemleri, bebeklikte anne sütü almama…”

D VİTAMİNİ ÖNEMLİ

Figen Fişekçi Üvez, obezitenin kalp ve damar hastalıklarına, hipertansiyona, diyabete, depresyona ve cinsel problemlere neden olabileceğini belirtti. Üvez, “Yapılan çalışmalarda D vitamini düzeyi düşük erişkinlerde obezitenin daha sık ortaya çıktığı gösterilmiştir. Bu yüzden D vitamini değerlerine baktırmak gerekir” dedi. İnsülin direncinin obezitenin bir sonucu olduğuna işaret eden Diyetisyen Üvez, obezitenin kansere de yol açabileceğinin altını çizdi.

SAĞLIKLI OLMAK ELİMİZDE

Sağlıklı ve düzenli bir şekilde beslenmenin insan yaşamı için ne kadar önemli olduğuna konuşmasının her aşamasında değinen Diyetisyen Figen Fişekçi Üvez, konuşmasını sağlıklı beslenmesinin reçetesini vererek noktaladı; “Bütün besin gruplarını tükettiğimizden emin olalım. Hareket edelim ve su içelim. Bel çevremize ve öğün sıklığımıza dikkat edelim. 6 ya da 8 saat karanlıkta uyuyalım. Yavaş yiyelim ve çok çiğneyelim. Bilim dışı detoks ve açlık diyetlerinden uzak duralım. Kahvaltı yapalım. Yatmadan 2 saat önce yeme eylemini bitirelim. Sosyal olalım, yardım edelim ve mutlu olalım. Sofrada yemek yemeye özen gösterelim.”