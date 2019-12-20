Obez olma farkında ol!

Kadıköy Belediyesi, “Obezite Farkındalık Okulu” projesini hayata geçirdi. 21 mahallede sürdürülmesi planlanan etkinliğin ilk durağı Osmanağa Gönüllü Evi’ydi

Görkem DURUSOY

Obezite ve aşırı kilo son zamanlarda küresel bir sağlık sorununa dönüştü, öyle ki dünyada önlenebilir ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Oysa erken teşhis, doğru beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı, hayati risk taşıyan durumların gerçekleşmesine engel oluyor. Bu bilgiler doğrultusunda Kadıköy Belediyesi Osmanağa Gönüllü Evi obezite ile ilgili farkındalık yaratmak ve halkı doğru bilinçlendirmek amacıyla 13 Aralık Cuma günü “Obezite Farkındalık Okulu” isimli bir etkinlik düzenledi. Halka ücretsiz sunulan ölçüm hizmetleriyle risk grubundaki kişileri hekime yönlendirmeyi hedefleyen projenin 21 mahallede sürdürülmesi planlanıyor.

Etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren Doktor Çağrı Tikadaroğlu “Obezite sağlığa zarar verebilecek anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlanmaktadır. Gıda tüketiminde dengesiz beslenme obezite için bir risk faktörüdür. Öğün sayılarına dikkat etmenin yanı sıra su tüketimi de çok önemlidir. Obezite’nin oluşturduğu ilk hastalık diyabettir. Vücuttaki fazla yağ birikimi kalp krizi riskini de oluşturmaktadır. Bunun etkisini ileriki yaşlarda daha iyi görüyoruz.” dedi.

SALGIN BİR HASTALIK HALİNİ ALDI

Obezite ve Diyabet hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulunan iç hastalıkları uzmanı Doktor Ayşegül Karaçam, “Obezite salgın bir hastalık halini almıştır. Maalesef ki Türkiye bu sene Avrupa obezite sıralamasında 20., diyabet sıralamasında ise üçüncü olmuştur. Kilo almanın belli dönemleri vardır örneğin ergenlik dönemi, kadınlarda menopoz dönemi ya da sigaranın bırakılması kilo almaya elverişli olduğumuz zamanlardır.” şeklinde konuştu. Obezitenin genetik bir unsur olabileceğine dikkat çeken Karaçam sözlerine “Anne babası kilolu insanların obez olma ihtimali daha yüksektir. O yüzden çocuk yaştan itibaren düzenli şeker kontrolü ve iyi bir beslenme alışkanlığı oluşturulması gerekiyor.” şeklinde devam etti.

PSİKOLOJİK SORUNLARI TETİKLİYOR

Son zamanlarda şizofren hastaları başta olmak üzere yeni kuşak ilaçların obeziteye etki ettiğini söyleyen psikolog Doktor Osman Önal “Son dönemlerde psikolojik bozukluklar yaşayan bireylerin yemeye daha elverişli olduğunu görüyoruz. Bu durumlarda hastamızın profesyonel destek alması gerekmektedir. Özellikle kadınlarda duygusal yeme bozukluğu, yaşanılan stres ve yıkıcı olayları yemekle bastırmak istemeleri obeziteyi büyük ölçüde tetiklemektedir.” dedi.

“BAHANE DEĞİL HAREKET ÜRETİN”

Kadıköy Belediyesi Spor Müdürlüğü’nde görev yapan Volkan Budak, “Obezite sporla yenilebilir. Yeme içme alışkanlığınızı sporla birlikte güncelleyin ve bahane üretmek yerine harekete geçin. Motivasyonunuzu kırmayın ve odaklanın” şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan ve önemli bilgiler öğrendiğini söyleyen Aysun Tabak “Çok uzun zamandır böyle bir etkinlik olmasını istiyordum. Sağlık taramasından geçtik ve aydınlatıcı konuşmalar dinledik bu tür seminerleri herkese tavsiye ediyorum.” dedi.

Etkinlik soru cevap bölümünün ardından son buldu.