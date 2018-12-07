O ilik sizde olabilir!

İzmir’de yaşayan Çağdaş ve Eylem Şen Yazıcı çiftinin ilik nakli olmayı bekleyen kızları Öykü Arin için başlatılan kök hücre kampanyaları sürüyor

İzmir’de nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastalığı tanısı konulan ve ilik nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı’nın annesi Eylem Şen Yazıcı ilk kez konuştu. Öykü’nün geçen mart ayında sık sık grip rahatsızlığı veya boğaz enfeksiyonu gibi hastalıklara yakalandığını, anlatan Eylem Şen Yazıcı, kızlarına bakıldığında tipik bir lösemi hastası gibi görünmediği için tanı konulmasının zaman aldığını kaydetti.

Zaman zaman ağır antibiyotik tedavisi gören minik kızın kan değerlerinin normal olmadığını fark eden Yazıcı ailesi, gittikleri Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hematoloji Ana Bilim Dalı’nda Öykü Arin’in lösemi hastası olduğunu öğrendi.

“DONÖR OLUN”

Hastalığı öğrendikten sonra kök hücre kampanyası başlatan aile, herkesin kan bağışı kampanyalarına katılmasını ve donör olması için çağrıda bulundu. Donör olan 10 milyon kişiden birinin bile iliğinin uymama durumunun bulunduğunu fakat 10 milyon artı birinci kişi ile uyumlu olabileceğine dikkat çeken anne Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O artı birinci kişi siz olabilirsiniz ve gerçekten birinin hayatını değiştirebilirsiniz, kurtarabilirsiniz. Umut olabilirsiniz. Sadece o çocuğa değil herkese, hepimize umut olabilirsiniz. Biliyoruz ki sosyal medya ve medyada insanlar bu durumu görünce ‘Ah canım’ diyorlar veya paylaşıyorlar. Ama sonra hayatlarına eskisi gibi devam ediyorlar veya gördüğünde üzülüyor ama 5 saniye sonra unutuyor. Çünkü insanlar böyle bir alışkanlık geliştirmeye başladı. Siz üzüldüğünüzde veya sosyal medyada görüp beğendiğinizde bir sorunu çözmüş olmuyorsunuz. Yerinizden kalkmanız, harekete geçmeniz, hatta başkalarını harekete geçirmeniz, en yakın kök hücre verilecek noktaya giderek donör olmanız gerekiyor.”

“ÇAĞIRDIKLARINDA VAZGEÇMEYİN”

Eylem Yazıcı, sadece donör olmak için başvuru yapmanın yeterli olmadığını ifade ederek, “Örneğin 3 yıl önce başvuru yaptınız ve 3 yıl sonra bir kişiye umut olacağınız zaman sizi ilik nakli olmak için çağıracaklar. O zaman vazgeçenler olabiliyor. Lütfen vazgeçmeyin, donör olun ve birinin hayatını kurtarma ihtimaliniz gerçek olduğunda onu gerçekleştirin. Birinin hayatını kurtarma şansı size geldiğinde, iki eliniz kanda olsa bile, o işi bırakıp o hayatı kurtarmanızı bir anne olarak istiyorum.” dedi.

KADIKÖY’DE BAĞIŞ NOKTALARI

Siz de Öykü Arin ve ilik bekleyen 1700’e yakın insana umut olabilirsiniz. Kadıköy’de Kızılay’ın 2 tane sabit, 2 tane gezici kan bağış noktası bulunuyor. Sabit kan bağışı alınan yerlerin biri İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na bitişik şekilde Rıhtım Caddesi yönünde yer alırken, diğer kan bağış noktası Beşiktaş-Adalar İskelesi’nin karşısında metro çıkışında hizmet veriyor. Kan bağış noktaları her gün 10.00’dan 20.00’a kadar açık. Sabit noktalara uzakta oturan Kadıköylülerde (0216) 336 05 66’nolu numaradan gezici araçların hangi semtte olduğunu öğrenebilirler.