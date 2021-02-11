Mutasyonlara karşı önlemlere uymak şart!

Bazı mutasyonların virüse avantajlar sağlayabileceğini söyleyen Doktor Zeynep Nüket Ceylan, halk sağlığı önlemlerine uyumun her zamankinden daha fazla önemli olduğuna dikkat çekiyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan, bulaşır mı korkusu her an yaşanan korona virüsünün mutasyona uğradığı haberleri, tedirginliğimizi iyice artırdı. Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz Kadıköy Belediyesi Rana Beşe Sağlık Polikliniği'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Zeynep Nüket Ceylan, “Virüslerin, özellikle de korona virüsleri gibi RNA virüslerinin çoğalması ve yayılması sırasında genomlarında mutasyonlar gelişir. Mutasyonların çoğunun anlamlı bir etkisi olmamakla birlikte, bazı mutasyonlar bulaştırıcılığın artması gibi virüse avantajlar sağlayabilir.” diyor.

“AŞILAR YENİ TÜRE KARŞI ETKİLİ Mİ?”

Değişime uğrayan yeni tür virüsün ilk olarak eylül ayında İngiltere'de tespit edildiğini ifade eden Ceylan, bilgilendirmeye şöyle devam ediyor: “Kasım ayında Londra'da tespit edilen vakaların dörtte birine yakınının yeni tür virüsle bulaş olduğu bildirildi. Bu oran, aralık ortasında vakaların üçte ikisine yükseldi. Takiben Güney Afrika'dan ve sonrasında da Brezilya'dan farklı mutant virüsler bildirilmeye başlandı. Yetkililer yeni türlerin çok daha hızlı yayıldığı uyarısı yaptı. Türkiye'de 23 ilimizde 196'sı İngiltere varyantı, 2'si Güney Afrika varyantı ve biri Brezilya varyantı olmak üzere toplam 199 kişide mutant virüs saptandı.”

“Bu mutant suşlardaki başlıca risk hastalardaki şikayetlerin aynı olmasıyla birlikte bulaşıcılığın artmış olmasıdır.” diyen Doktor Nüket Ceylan, durumu şöyle özetliyor: “Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi, bu varyantların topluma girme ve yayılma olasılığını ‘çok yüksek’ olarak değerlendirmektedir. Bulaşıcılığın artmasının sonuçları olarak özellikle ileri yaştakiler veya eşlik eden hastalıkları bulunanlar olmak üzere tüm yaş gruplarında hastaneye yatışların ve ölüm hızlarının artabileceği öngörülmektedir. Aşılar mutasyona uğrayan yeni türe karşı etkili olur mu sorusu bütün dünyada kafa karıştırmaktadır. İngiltere varyantına karşı yapılan çalışmalarda (Novavax ve Astra-Zeneca ) aşı etkinliğinde kısmen azalma bildirilmiştir. Farklı düzeylerde de olsa her üç varyantın da doğal ya da aşılama sonrası edinilen koruyucu antikorların etkilerinden kaçabilmeleri, tekrarlayan enfeksiyonlar ve aşılamanın etkinliği açısından da kaygı vericidir.”

“ÖNLEMLERE DAHA ÇOK UYULMALI”

Yeni gelişen bu şartlarda mutasyonlu virüslere karşı nasıl korunabiliriz sorusunun tüm toplumu ilgilendirdiğini ifade eden Ceylan, halk sağlığı önlemlerine uyumun her zamankinden daha fazla önemli olduğunun sürekli vurgulanması gerektiğinin altını çizdi ve şu bilgileri ekledi: “Doğru maske kullanımı (çift maske kullanımı önerilmekte), fiziksel mesafe, el hijyeni kurallarına uyum, kapalı alanda 15 dakikadan fazla çok kişiyle bulunmama, mümkün olduğunca evde kalma, gereksiz seyahatleri erteleme, kapalı ortamların iyi havalandırılması, önerilen izolasyon ve karantina sürelerine mutlak uyumun sağlanması şarttır. Kişisel önlemler yanında ülkeye girişte test uygulaması, özellikle riskli ülkelerden girişleri takiben ek olarak 10 günlük karantina ve test tekrarı ile negatiflik aranması, şehirler arası ulaşımın özellikle varyant saptanan iller için zorunlu nedenler dışında kısıtlanması ve sıkı takibi gerekli gibi görülmektedir.”