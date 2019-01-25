Moda’ya paramedik binası

Caferağa Mahalle Muhtarlığı’nın hemen yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan alana paramedik binası yapılacak

Kadıköy’ün en büyük problemlerinden olan trafik problemi yüzünden özellikle maç günleri ambulanslar olay mahalline gitmekte zorluk çekiyor. Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, bu durum göz önünde bulundurularak, yaşlı nüfusun yoğun olarak yaşadığı Caferağa Mahallesi’ne paramedik binası yapılması kararlaştırıldı. Caferağa Mahalle Muhtarlığı’nın hemen yanına otopark olarak kullanılan alana yapılacak binada ambulanslar hazır bekleyecek ve olaylara anında müdahale edebilecek. Ayrıca muhtarlık binası da yine aynı alana taşınıyor. Mevcut muhtarlık binasının bulunduğu alana ise tuvalet yapılacak. Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

“YEŞİL ALANA MÜDAHALE YOK”

Gazetemize konuşan Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şengün, yeşil alana müdahale olmayacağını belirtirken, “Yeşil alana herhangi bir müdahale olmayacak. Paramedik merkezi hemen yanındaki otopark olan alana yapılıyor. Muhtarlık binası da onun yanına taşınıyor. Yeşil alan kaybı olacağı bir yana, aksine muhtarlık binasının diğer tarafında bulunan sert zemin de yeşillendirilecek.” şeklinde konuştu.