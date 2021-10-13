Türkiye’de her altı kişiden birinde migren hastalığı görülse de bireyler migren hastalığı konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Migreni Bana Sor projesi, migren hastalarına destek olmayı ve toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor

Migren hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? Çoğu kişi, migren hastalığının kişinin sosyal yaşamını nasıl etkilediği üzerine bilgi sahibi değil. Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği ve Novartis işbirliği ile başlatılan Migreni Bana Sor projesi ise migren konusunda bireyleri bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Saip, Türkiye’de her altı kişiden birinin migren hastalığı ile mücadele ettiğini söylüyor. Migren hastalarının yaşadıkları sıkıntıların ciddiye alınmadığını ve anlaşılmadıklarını düşündüklerini belirten Saip “Migrenli hastaların yakın çevreleri hastalığın belirtilerini azımsıyor ve çoğu hasta yakını migren hastalarını derinden etkileyen koku, ışık gibi tetikleyici faktörleri yeterince fark edemiyor” diyor. Migren hastalığının tedavi edilebilir olduğunu ve tedavinin kişiye özgü olduğunu dile getiren Saip, migren hastalarına atakları takip edebilmeleri için mutlaka baş ağrısı günlüğü tutmalarını öneriyor.

TOPLUMSAL FARKINDALIK ÖNEMLİ

Toplumsal farkındalığın ise çok önemli olduğunu belirten Saip, “Migren her hastada farklı seyrediyor ve hastalığın çok çeşitli tetikleyicileri var. Tetikleyici faktörler konusunda farkındalığı artırarak migren hastalarına destek olabilir, kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayabiliriz.” diyor. Kamuoyunda migren farkındalığının düşük olduğunu belirten Saip, hastalıkla ilgili bilinci artırmanın hastalıkla mücadelede önemli bir basamak olduğunu ifade ediyor. Saip “Dernekler, sağlık kuruluşları ve uzmanlara önemli görevler düşüyor” diyor.

MİGREN HASTALARINA DESTEK

Migreni Bana Sor projesi ise tam da migren hakkında toplumsal bilinci artırmayı ve migren hastalarının hayatında fark yaratmayı hedefliyor. Birçok uzman hekimin katkısıyla başlatılan bu proje migren hastalarına doğru ve güvenilir bilgiyi ulaştırmayı, hasta ve hasta yakınlarına destek olmayı, hastaların hastalıkla ilgili konuşabilmelerini sağlamayı ve yalnız olmadıklarını göstermeyi amaçlıyor.

Bu proje kapsamında açılan web sitesinde migrenle ilgili uzman hekimlerin bilgilendirici birçok videosu bulunuyor. Migren tanısının nasıl konulacağından, migren tedavisi için neler yapılabileceğine kadar birçok sorunun cevabı bu sitede mevcut. Ayrıca sitede sık sorulan sorular kısmı yer alıyor ve migren konusunda merak edilen birçok soruya cevap veriliyor.