Haftalık Bağımsız Gazete 22 Temmuz 2017
Yaşam
Açık Gardırop taşındı
Açık Gardırop taşındı
Kente Kadıköy'den Bak
Kitap okuyana 2. çay bedava!
Kitap okuyana 2. çay bedava!
Şehrin Kadıkeyfi
Artık duvarlar
Artık duvarlar "RUHUMUZU AÇIYOR"
Kültür Sanat
Parklarda sinema keyfi
Parklarda sinema keyfi

Meslek hastalıklarına dair her şey…

Temiz Giysi Kampanyası (TGK) Derneği tarafından hazırlanan meslekhastaligi.org web sitesi, meslek hastalığı konusunda farkındalık yaratmak amacı ile yayın hayatına başladı

Meslek hastalıklarına dair her şey…
GazeteKadıköy

Meslek hastalıklarına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan meslekhastaligi.org sitesi, birçok çalışana rehber olacak nitelikte. Temiz Giysi Kampanyası Derneği’nin hazırladığı sitede meslek hastalıkları, bütün detaylarıyla hekimler ve konunun uzmanları tarafından hazırlanıyor.

Meslek hastalığı, birçok işkolunda çalışanlar için risk olmaya devam ederken; yapılan işin niteliğine göre farklı rahatsızlıklar olarak çalışanları tehdit ediyor, sağlıksız çalışma koşulları, her işkolu için farklı rahatsızlıkları ortaya çıkartıyor. Çalışanların birçoğu ise yaşadıkları rahatsızların mesleklerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmiyor.

UZMANLAR ANLATIYOR

Temiz Giysi Kampanyası (TGK) Derneği tarafından hazırlanan meslekhastaligi.org web sitesi, meslek hastalığı konusunda farkındalık yaratmak amacı ile yayın hayatına başladı. Çalışanlar için rehber niteliğindeki sitede, birçok işkolunda yaşanan meslek hastalığı hekimler ve uzmanlar tarafından belirtileri ile birlikte anlatılıyor. Mesleklere göre hastalık çeşitlerinden rahatsızlık belirtilerine göre meslek hastalıklarına kadar, geniş bir içerikte hazırlanan sitede, doktorlarla meslek hastalıklarına ilişkin röportajlar ve konuya ilişkin makaleler de yer alıyor.

Meslek hastalığına yakalanan çalışanların hikayelerinin de yer aldığı meslekhastaligi.org sitesi, içeriği ile Türkiye’de bir ilk olma özelliği de taşıyor.     

Temiz Giysi Kampanyası Derneği; meslekhastaligi.org aracılığı ile hem kamuoyu hem de çalışanlar nezdinde, çalışma yaşamının beraberinde getirdiği sağlık sorunlarına dikkat çekmek, meslek hastalıklarına ilişkin farkındalık yaratmak ve meslek hastalıklarından korunma bilincinin artırılmasını amaçlıyor.

Etiketler; #meslek hastalıkları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.