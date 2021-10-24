Meme kanserine karşı pedal çevirdiler

Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında gönüllüler, Kadıköy’de bisiklet turu yaptı

Kadıköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kanser Savaşçıları Derneği ve Koç Üniversitesi hastanesi birlikteliğiyle meme kanserine dikkat çekmek için bisiklet turu düzenlendi. Katılımcılar 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı sebebiyle Kadıköy’de pedal çevirdiler. Bostancı Sahili’nden başlayan bisiklet turu, Göztepe 60. Yıl Parkı’nda son buldu. Bisiklet turunun ardından bando takımı eşliğinde Göztepe 60. Yıl Parkı’nda eğlence devam etti.

“MUTLULUK VERİCİ”

Kanser Savaşçıları Derneği’nde genel koordinatör olarak görev yapan Dilay Balioğlu, “Bugün burada meme kanseri farkındalığı için buluştuk. Bence bu tarz etkinlikler insanların bilinçlenmesi ve bir şeyleri fark etmesi için oldukça etkili oluyor. Buraya gelirken yolda bizi böyle pembe kıyafetlerde görüp hep soranlar oldu. Bu şekilde, bu etkinlik sayesinde insanlara dokunabildiğimizi görmek gerçekten çok mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

“EN GÜÇLÜ SİLAH SPOR”

Kanser Savaşçıları Derneği gönüllüsü Serdar Erdoğan ise şunları söyledi: “Hem meme kanseri için hem de bisikletin hayatımızda önemi için çok farkındalık yaratan bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Daha fazla insana ulaşması açısından önemli bir etkinlik oldu. Bostancı-Göztepe hattı özellikle bisiklet kullanımı için çok uygun. Ekim ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olduğu için, bunu bisikletle birleştirince birbiriyle örtüşen çok faydalı bir etkinlik oldu. Spor yapmak için bisiklet kadar iyi bir araç bulamazsınız ve tabii ki kanserden korunmak için spor, en güçlü silahlarımızdan bir tanesi.”

MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME VE FARKINDALIK AYI

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 01-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak belirlenmiştir. Ülkemiz ’de de Sağlık Bakanlığı Başkanlığında bu ayda çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir. Ayrıca erken tanının önemini vurgulamak amacıyla,15 Ekim “Dünya Meme Sağlığı Günü” olarak kabul edilmiş ve 26 Ekim meme kanserini sembolize eden “Pembe Kurdele Takma Günü” olarak belirlenmiştir. Meme kanseri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlarda en sık görülen ve yaşam kaybına neden olan kanser türüdür. Kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık %25’ini meme kanseri oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü`ne (DSÖ) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Merkezi (IARC), 180 dünya ülkesinin 140’ında meme kanserinin kadınlarda en yaygın görülen kanser olduğunu belirlemiştir.

KANSER SAVAŞÇILARI DERNEĞİ

Kanser Savaşçıları, tanı ve tedavi sürecinde ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgiyi doğru ve bilimsel kaynaklardan araştıran, öğrenen ve paylaşan bir sivil inisiyatif olarak 2011’de kuruldu. Kanser savaşçıları, tanı alanların ve yakınlarının kanserle tanışma anından itibaren tedavi ve sonrasındaki süreçlerinde karşılaşabilecekleri ihtiyaçlarına çözümler üretebilmek amacıyla bir araya geldi. Dört yıl boyunca faaliyet alanında hizmet verdikten sonra Kanser Savaşçıları, 2015’te dernekleşerek, kurumsal bir kimlik kazandı.