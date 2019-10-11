Haftalık Bağımsız Gazete 11 Ekim 2019
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Meme kanserine karşı dans ettiler

Gençlik Sanat Merkezi'nde dans kursuna giden kadın kursiyerler, Süreyya Operası önünde sirtaki dansı yaparak meme kanserine dikkat çekti

Meme kanserine karşı dans ettiler
Seyhan Kalkan Vayiç

Ekim ayı Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak kabul ediliyor. Kadıköy Belediyesi de meme kanserine dikkat çekmek ve kanser hakkında bilinç oluşturmak amacıyla 1-31 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler 10 Ekim Perşembe günü Süreyya Operası önünde gerçekleşen dans gösterisiyle başladı. Kadıköylülerin ilgiyle izlediği etkinliğin açılış konuşmasını da Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Filiz Ünlü yaptı. Ünlü, “Dünyada her sekiz kadından birinin meme kanserine yakalandığını göz önünde bulundurduğumuz zaman kanser hakkında farkındalık yaratmak çok önemli. Meme kanserinde erken tanı ve tedavi çok önemli. Bu nedenle Kadıköy Belediyesi olarak 8 yıldır Kadın Sağlığı ve Mamografi Merkezi'nde vatandaşlarımıza ücretsiz sağlık hizmeti veriyoruz.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından “Meme Sağlığını Önemse Hayata Gülümse” pankartı ile “Kendi Kendine Meme Muayenesi Hayatınızı Kurtarabilir”, “Erken Tanı Hayat Kurtarır” dövizlerinin yer aldığı alanda Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi'nde dans kursuna giden kadın kursiyerler, sirtaki dansı yaparak meme kanserine dikkat çekti. Kadıköylüler de alkışlarıyla etkinliğe destek verdi.

Etkinlikler devam edecek”

Kadıköy Belediyesi ile Türk Tıbbi Onkoloji Derneği işbirliğiyle 13 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Bağdat Caddesi’nde “Meme Kanserinden Korkmuyorum Yürüyorum” etkinliği olacak. 15 Ekim Salı günü saat 11.00'de ise Kadıköy Belediyesi Kadın Sağlığı ve Mamografi Merkezi’nden Radyoloji Uzm. Dr. Hikmet Karagüllü’nün konuşmacı olduğu bir konferans gerçekleşecek.


 

Etiketler; #meme kanseri #dans etkinliği #Kadıköy Belediyesi #sağlık işleri
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