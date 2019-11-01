“Maskeni tak, farkındalık yarat”

LÖSEV, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda herkesi lösemili çocuklara destek olmaya davet ediyor

LÖSEV, löseminin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu anlatmak için 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda Türkiye’nin dört bir yanında farkındalık etkinlikleri düzenleyecek. Çeşitli etkinliklerle löseminin çaresiz bir hastalık olmadığı, tedavi süresince takılan maskenin, enfeksiyondan korunmak için kullanıldığı anlatılacak. Maskeleri nedeniyle akran zorbalığına maruz kalan ve dışlanan çocuklar yılın bir haftası da olsa hatırlanacak. Löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikler kapsamında bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecek. Milli Eğitim müfredatında da kendine yer bulan Lösemili Çocuklar Haftası, birçok farkındalık etkinliğine ev sahipliği yapacak.

BOĞAZ KÖPRÜSÜ TURUNCU OLACAK

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında belirlenen renk “turuncu”. Turuncu renk bu hafta boyunca her yerde olacak. İstanbul’un dünyaca ünlü simgesi boğazdaki köprüler bu hafta özelinde turuncu ışıklandırılacak. Aynı zamanda başkent Ankara’nın sembollerinden Atakule de turuncu renkli ışıklandırma ile haftaya destek verecek.

SOSYAL MEDYADA MASKELİ FOTOĞRAFLAR

Hafta boyunca, gönüllülerin desteği ile maskeli yürüyüşlerle sokaklarda, caddelerde farkındalık sağlanacak. Maske tasarlama etkinlikleri ile LÖSEV gönüllüleri maskelerini kendileri tasarlayacak, tasarladığı maskeler ile çekilen video ve fotoğraflarını #LösemiliCocuklarHaftası etiketi ile paylaşacak. Aynı zamanda destek veren herkes tasarım maskelerini mesajları ile birlikte LÖSEV’e gönderecek. Ana sınıflarından üniversitelere dek yapılan seminerlerle öğrencilere kansere karşı bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.

www.losev.org.tr