Haftalık Bağımsız Gazete 08 Kasım 2019
Gündem
9'u 5 geçe eller kenetlenecek
9'u 5 geçe eller kenetlenecek
Gönüllülerden
Gönüllülerde bu hafta...
Gönüllülerde bu hafta...
Alternatif Sesler
“Hepimizin müziğe ihtiyacı var”
“Hepimizin müziğe ihtiyacı var”
Kültür Sanat
Deneysel filmler perdede
Deneysel filmler perdede

“Maskeme değil gözlerime bak”

LÖSEV’in “maske tak farkındalık yarat” çağrısına Kadıköy Belediyesi’nden destek geldi

“Maskeme değil gözlerime bak”
GazeteKadıköy

LÖSEV’in 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda farkındalık oluşturmak için “maske tak farkındalık yarat” çağrısına Kadıköy Belediyesi’nden destek geldi. Belediye çalışanları bir gün boyunca yüzlerinde maskelerle çalıştı, soranlara nedenlerini anlatarak lösemili çocuklara destek oldu.

LÖSEV’in bu yılki kampanyasının amacı, tedavi süresince takılan maskenin, enfeksiyondan korunmak için kullanıldığını anlatmaktı. Maskeleri nedeniyle akran zorbalığına maruz kalan ve dışlanan çocuklar yılın bir haftası da olsa bu şekilde hatırlandı. LÖSEV, löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığına dikkat çekmek için herkese maske takma çağrısında bulundu.

Kadıköy Belediyesi çalışanları da lösemili çocukları yalnız bırakmayarak maskelerle çalıştı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Kadıköy Belediyesi olarak #LösemiliÇocuklarHaftası kapsamında hep birlikte mutluluğa destek oluyoruz. Birbirimizin maskelerine değil, gözlerine bakmak dileğiyle...” derken Kadıköy Belediyesi resmi hesabından da “Maskemizi takıyor, farkındalık yaratıyoruz. 2-8 Kasım #LösemiliÇocuklarHaftası'nda belediye çalışanları olarak maske takıp mutluluğa destek oluyoruz.” paylaşımı yapıldı.

İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.