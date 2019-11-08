“Maskeme değil gözlerime bak”

LÖSEV’in “maske tak farkındalık yarat” çağrısına Kadıköy Belediyesi’nden destek geldi

LÖSEV’in 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda farkındalık oluşturmak için “maske tak farkındalık yarat” çağrısına Kadıköy Belediyesi’nden destek geldi. Belediye çalışanları bir gün boyunca yüzlerinde maskelerle çalıştı, soranlara nedenlerini anlatarak lösemili çocuklara destek oldu.

LÖSEV’in bu yılki kampanyasının amacı, tedavi süresince takılan maskenin, enfeksiyondan korunmak için kullanıldığını anlatmaktı. Maskeleri nedeniyle akran zorbalığına maruz kalan ve dışlanan çocuklar yılın bir haftası da olsa bu şekilde hatırlandı. LÖSEV, löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığına dikkat çekmek için herkese maske takma çağrısında bulundu.

Kadıköy Belediyesi çalışanları da lösemili çocukları yalnız bırakmayarak maskelerle çalıştı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Kadıköy Belediyesi olarak #LösemiliÇocuklarHaftası kapsamında hep birlikte mutluluğa destek oluyoruz. Birbirimizin maskelerine değil, gözlerine bakmak dileğiyle...” derken Kadıköy Belediyesi resmi hesabından da “Maskemizi takıyor, farkındalık yaratıyoruz. 2-8 Kasım #LösemiliÇocuklarHaftası'nda belediye çalışanları olarak maske takıp mutluluğa destek oluyoruz.” paylaşımı yapıldı.