Maskeli yaşamda bu kurallara dikkat!

Çeşit çeşit renkler ve desenlerle karşımıza çıkan maskeler, alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz, maske kullanımına yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Covid-19 pandemisi sürecinde günlük yaşantımızın vazgeçilmezi hatta en kritik unsuru maskeler oldu. Maske polenlere ve hava kirliliğine karşı da önemli bir süzgeç görevi görüyor. Ancak çeşit çeşit renkler ve desenlerle karşımıza çıkan maskeler, alerjik reaksiyonlara yol açarak günlük yaşantımızı olumsuz etkileyebiliyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz, maske kullanımına yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Yüzyılın salgını Covid-19 enfeksiyonuna ve açık havada pek çok alerjene karşı önemli bir korunma aracı olan maskelerin, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Aydıngöz, “Korunma amaçlı kullandığımız maskelerin de alerjik reaksiyon yapabileceği tespit edilmiştir. Üretim aşamasında kullanılan kimyasal maddeler, boyalar deride tepkiye neden olabilmektedir. Ayrıca imalat aşamasında kullanılan lastik, metal türevleri, yapıştırıcı ve apre de deride sorun yaratabilir. Tekstil maddelerine eklenen antimikrobiyaller, yumuşatıcılar, alev almaya karşı koruyucular, leke tutmayı engelleyen maddeler de zaman içinde deride reaksiyonlara neden olur.” diyor.

AMACINA UYGUN MASKE SEÇİLMELİ!

Maskelerin amacına uygun seçilip kullanılması gerektiğini ifade eden Aydıngöz şu uyarıları yapıyor: “Hava kirliliğinin belirgin olduğu bölgelerde veya polenlerin yoğunlaştığı mevsimlerde, özellikle açık havada zaman geçirilecekse maske kullanmak bu maddelerin insan vücuduna ulaşmasını ve zararlı etkiler oluşturmasını kısmen engeller. Maskeler süzgeç görevi yaparak hava yolu ile bulaşan hastalıklardan korunmamızı da sağlar. Solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için bakteri ya da virüsün boyutlarına göre maske seçilir. Alerjik reaksiyonlardan korunmak için seçilecek maskelerin ise polen, bitki sporları, ev hayvanlarının tüyleri, küf ve ev akarlarını engelleyecek özellikte olması gerekir. Örneğin polenler 2,5-5 mikron çapındayken, bakteri ve virüsler 0,3-1 mikron büyüklüğündedir.”

ALERJİK REAKSİYONA KARŞI 6 ÖNERİ!

Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz, alerjiye karşı yapılabilecekleri şöyle sıralıyor;

• Cildinizde tepkiye neden olan maskeyi farklı bir ürünle değiştirin.

• İşlem görmemiş doğal ve sentetik iplikler deride nadiren reaksiyona neden olduğundan, maskenizin görüntüsünden ziyade kaliteli olmasına dikkat edin. Desenine, görünüşüne bakarak maske seçmeyin.

• Maskenin koruyucu olabilmesi için yüze sıkıca oturması gerekiyor ancak hareket ve konuşma gibi eylemlerle sürtünme meydana geliyor. Eğer uzun süreler maske kullanılıyorsa terleme ve nemlenme nedeniyle maskenizi değiştirmenizde fayda var.

• Gün boyunca yüzde biriken ter ve yağı ciltten uzaklaştırmak, temizlemek gerekir. Bunun için yüzünüzü ılık su ile yağ çözücü etkisi zayıflatılmış yumuşak bir temizleyici kullanarak yıkayabilirsiniz.

• Kızarıklık ve ciltte gerginlik varsa parfümsüz, seramid ve hyaluronik asit içeren bir nemlendiriciyi günde 2 kez uygulayabilirsiniz.

• Yanma ve kaşıntı gerilemiyor, hatta yakınmalar giderek daha geniş bir alana yayılıyorsa dermatolojik değerlendirme ve reaksiyonun şiddetine göre tedavi planlaması gerekebilir.