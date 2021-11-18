Küresel COVİD-19 Merkezi kuruluyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, koronavirüsü (COVİD-19) salgınına karşı aşı dağıtımında rol oynayacak “Küresel Covid-19 Merkezi” kurulacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçtiğimiz günlerde ilk kez düzenlenen ve sanal ortamda yapılan COVID-19 Salgını Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuştu. Salgının sadece bir sağlık krizi olmadığına değinen Blinken, "Bu, aynı zamanda bir güvenlik krizi ve ekonomik ve insani krizdir. İşte bu yüzden, bu krize karşı adım atmak için sadece sağlık bakanları değil dışişleri bakanlarına ihtiyacımız var" dedi.

Blinken, toplantı ajandasındaki acil konulardan birinin, aşıların dünya çapında adil dağılımını hızlandırma olduğunu dile getirerek, Kuzey Amerika ve Avrupa'da nüfusun yarısından fazlası aşı olmuşken, Afrika'da nüfusun yüzde 10'dan azının aşıya eriştiğini kaydetti. COVİD-19'a benzer salgınlara karşı gelecekte daha güçlü bir sağlık güvenliğinin temellerini şimdiden atmak gerektiğini ifade eden Blinken, bunlara hazırlık ve müdahale etme anlamında küresel bir koordinasyona ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi örgütlerin modernize edilerek güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

BİLGİLER TEK BİR YERDE TOPLANACAK

Uluslararası Para Fonu (IMF), DSÖ, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Dünya Bankası’nın, COVİD-19 Veri İzleme Sistemi kurduğunu ve sistemin devreye sokulduğunu belirten Blinken, "Dünya çapında ilk kez COVİD-19 hakkında en son bilgiler tek bir yerde toplanacak. Aşı oranlarından yoğun bakım ünitesine kabullere, taahhüt edilen dozlara ve verilen dozlara kadar her şey bugün başlatılan izleme sisteminde yer alacak" diye konuştu. Blinken, üretilen aşıların dünya çapında adil dağılımını sağlamak üzere Küresel COVİD-19 Merkezi adı verilen kamu ve özel sektör ortaklığında yeni bir birim kuracaklarını açıkladı. Amerikalı Bakan, bu birimin, tedarik zincirini yönetmenin yanı sıra, aşı alanlarını güvenli bir şekilde kurmak ve aşı uygulamalarını desteklemek gibi birçok konuda küresel bir koordinasyon ağı sağlayacağını belirtti.

KÜRESEL ŞIRINGA KITLIĞI UYARISI

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni yayınlanan raporuna göre, gelecek yıl küresel şırınga sıkıntısı olabilir ve yaşanan açık iki milyara yaklaşabilir. Bu eksiklik dünya çapında 7,25 milyardan fazla dozun uygulandığı COVİD-19 aşı kampanyalarında duraksamaya yol açabilir. DSÖ, küresel olarak üretim artmazsa, durumun istifleme ve panik satın almaya yol açabileceği konusunda uyararak, COVİD-19'un yanı sıra onlarca hastalığa karşı tedavinin gecikeceği konusunda uyardı. DSÖ İlaç ve Sağlık Ürünlerine Erişim Bölümü kıdemli danışmanı Lisa Hedman, "Şırınga sıkıntısı yaşayabileceğimiz ve bunun da bağışıklama çabalarını yavaşlatmak gibi ciddi sorunlara yol açabileceği konusundaki gerçek bir endişeyi dile getiriyoruz. Aşılama kampanyalarının nasıl gittiğine bağlı olarak, 1 milyardan iki milyara kadar açık olabilir” açıklamasında bulundu.