KIŞ AYLARINDA BESLENME

Havaların soğumasıyla birlikte vücut direncimiz düşer ve enfeksiyonlara yakalanma riskimiz artar. Enfeksiyonlara karşı savaşacak bağışıklık sistemimiz burada devreye girer. Güçlü bir bağışıklık sistemi yeterli ve dengeli beslenme ile birlikte özellikle antioksidanlardan zengin besinlerle olur.
Kışın vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasında mevsimsel meyve ve sebze tüketiminin önemi büyüktür.
Bu aylarda tercih edebileceğimiz sebze ve meyveler:Narenciye (portakal, mandalina, greyfurt), nar, havuç, kivi, lahanagiller (karnabahar, lahana, brokoli, Brüksel lahanası ), tatlı patates, yeşil yapraklı sebzeler (maydanoz, tere, ıspanak, roka)
- A,C ve E vitaminleri antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklığımızı arttırmaya yardımcı olur.
- Anti-enfeksiyon vitamin olarak bilinen A vitamini yumurta, süt, portakal, havuç, ıspanak gibi sarı, turuncu ve yeşil sebze ve meyvelerde bulunur.
- Bağışıklık sistemimizin güçlenmesinde önemli bir role sahip olan C vitaminini maydanoz, tere, roka, ıspanak, karnabahar, limon, portakal, kuşburnu ve mandalina gibi besinlerde bol miktarda bulabilirsiniz.
- E vitamini, soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırmaktadır. Yeşil yapraklı sebzeler, fındık ve ceviz gibi yağlı tohumlar, kuru baklagiller E vitamini açısından zengindir. Kuru baklagiller özellikle haftada 2 - 3 kez mutlaka tüketilmelidir.
- Omega 3 yağ asitlerini içeren balık, balık yağı ve ceviz bağışıklık sistemimize olumlu etkilerinden dolayı haftada 2-3 kez tüketilmeli.
- Doğal antibiyotik olan sarımsak ve soğan antioksidan ve anti bakteriyel özelliği sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korur.
- Her gün düzenli olarak yoğurt ve kefir tüketenlerin bağışıklık sistemi daha kuvvetlidir.
- Özellikle kış aylarında su içmeyi unutmamalıyız. Vücut ısısını dengede tutabilmek için bol sıvı alımı gerekmektedir.
- Zencefil; B3, B6 vitaminlerini ve demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum minerallerini içermektedir, bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden çorbalarda, çaylarda kullanabiliriz.
- Zerdeçal; B6, A ve E vitaminleri, demir, manganez, potasyum ve bakır bakımından zengindir. Zerdeçalın aktif maddesi curcumindir ve antioksidan özellik gösterir. Zerdeçalın etkisinden daha iyi yararlanmak için de yağ ile birlikte tüketmek gerekir.
ÖRNEK MENÜ
Güne başlarken 1-2 bardak su
Kahvaltı
Açık çay/ bitki çayı (şekersiz)
Haşlanmış yumurta
Roka, dereotu, maydanoz, tere
Beyaz peynir
Üzerine limon sıkılmış beyaz turp
Ceviz
Tam buğday ekmek
Öğle
Zeytinyağlı yerelması
Yoğurtlu yeşil elmalı kereviz salatası
Kırmızı lahanalı yeşil salata
Tam buğday ekmek
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Zencefilli yeşil çay
Mandalina + çiğ badem
Akşam
Portakallı balkabağı çorbası
Izgara balık
Pancarlı yeşil salata
Fırında zerdeçallı + sarımsaklı tatlı patates
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Üzerine tarçın dökülmüş elma dilimleri