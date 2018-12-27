KIŞ AYLARINDA BESLENME

Diyetisyen Büşra Salman kış aylarında doğru beslenmeye dair önemli bilgiler verdi

Havaların soğumasıyla birlikte vücut direncimiz düşer ve enfeksiyonlara yakalanma riskimiz artar. Enfeksiyonlara karşı savaşacak bağışıklık sistemimiz burada devreye girer. Güçlü bir bağışıklık sistemi yeterli ve dengeli beslenme ile birlikte özellikle antioksidanlardan zengin besinlerle olur.

Kışın vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasında mevsimsel meyve ve sebze tüketiminin önemi büyüktür.

Bu aylarda tercih edebileceğimiz sebze ve meyveler:Narenciye (portakal, mandalina, greyfurt), nar, havuç, kivi, lahanagiller (karnabahar, lahana, brokoli, Brüksel lahanası ), tatlı patates, yeşil yapraklı sebzeler (maydanoz, tere, ıspanak, roka)

A,C ve E vitaminleri antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklığımızı arttırmaya yardımcı olur.

Anti-enfeksiyon vitamin olarak bilinen A vitamini yumurta, süt, portakal, havuç, ıspanak gibi sarı, turuncu ve yeşil sebze ve meyvelerde bulunur.

Bağışıklık sistemimizin güçlenmesinde önemli bir role sahip olan C vitaminini maydanoz, tere, roka, ıspanak, karnabahar, limon, portakal, kuşburnu ve mandalina gibi besinlerde bol miktarda bulabilirsiniz.

E vitamini, soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırmaktadır. Yeşil yapraklı sebzeler, fındık ve ceviz gibi yağlı tohumlar, kuru baklagiller E vitamini açısından zengindir. Kuru baklagiller özellikle haftada 2 - 3 kez mutlaka tüketilmelidir.

Omega 3 yağ asitlerini içeren balık, balık yağı ve ceviz bağışıklık sistemimize olumlu etkilerinden dolayı haftada 2-3 kez tüketilmeli.

Doğal antibiyotik olan sarımsak ve soğan antioksidan ve anti bakteriyel özelliği sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

Her gün düzenli olarak yoğurt ve kefir tüketenlerin bağışıklık sistemi daha kuvvetlidir.

Özellikle kış aylarında su içmeyi unutmamalıyız. Vücut ısısını dengede tutabilmek için bol sıvı alımı gerekmektedir.

Zencefil; B3, B6 vitaminlerini ve demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum minerallerini içermektedir, bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden çorbalarda, çaylarda kullanabiliriz.

Zerdeçal; B6, A ve E vitaminleri, demir, manganez, potasyum ve bakır bakımından zengindir. Zerdeçalın aktif maddesi curcumindir ve antioksidan özellik gösterir. Zerdeçalın etkisinden daha iyi yararlanmak için de yağ ile birlikte tüketmek gerekir.

ÖRNEK MENÜ

Güne başlarken 1-2 bardak su

Kahvaltı

Açık çay/ bitki çayı (şekersiz)

Haşlanmış yumurta

Roka, dereotu, maydanoz, tere

Beyaz peynir

Üzerine limon sıkılmış beyaz turp

Ceviz

Tam buğday ekmek

Öğle

Zeytinyağlı yerelması

Yoğurtlu yeşil elmalı kereviz salatası

Kırmızı lahanalı yeşil salata

Tam buğday ekmek

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Zencefilli yeşil çay

Mandalina + çiğ badem

Akşam

Portakallı balkabağı çorbası

Izgara balık

Pancarlı yeşil salata

Fırında zerdeçallı + sarımsaklı tatlı patates

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Üzerine tarçın dökülmüş elma dilimleri