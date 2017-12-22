Kentsel Besin ve Su Sorununa Çözüm Önerileri

Güvenilir besin ve su ihtiyacı çevreye zarar vermeden en yenilikçi şekilde nasıl karşılanır?

Kentlerde gittikçe artan nüfus yoğunluğu ile birlikte bu sorunun yanıtı çok daha yakıcı hale gelmeye başladı. Özellikle kentlerde yaşamasına rağmen temel altyapı hizmetlerine erişemeyen yoksul kent toplulukları için besin ve su ihtiyacı farklı biçimlerde tartışılıyor.

Bunlardan biri de Massachusetts Institute of Technology [Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MTE)] tarafından finanse edilen Solve Yarışması. Solve Yarışması küresel ölçekte, besin üretim ve dağıtım sistemlerinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Kentsel nüfusa yakın alanlarda düşük maliyetli besin üretimini desteklemeyi, su dağıtım altyapısını yoksul bölgelere kadar genişletmeyi, kentsel tedarik zincirini ve sağlıklı gıda için pazar erişimini geliştirmeyi amaçlayan MTE tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan yarışmada 15 finalist açıklanmıştı.

Finalistlerin getirdiği öneriler, trafik sıkışıklığı yaşayan şehirler için mini-çiftliklerden, besin ve su israfını en aza indirecek tasarımlara kadar çeşitlilik göstermişti. Öne çıkan fikirlerden bazıları ise şöyle:

Nijerya’da Kent Konteyner Çiftlikleri: Fresh Direct Nigeria, yük konteynerlerini minyatür besin yetiştirme alanları olarak kullanmayı planlıyor. Hedef şehir yakınında besin üretilecek küçük alanlar yaratarak tarımı yerelleştirmek yani doğrudan buradaki popülâsyonun ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde şekillendirmek. Proje kapsamında halen Abuja'daki 1000 metrekarelik kentsel arsa üzerinde 2 konteynırda çalışılıyor. Aylık 5 müşteri için 1 ton üretiyor ve bir bakkal, otel ve 4 restorana malzeme veriliyor.

Guatemala’da Su Sayacı: Waterbox internet tabanlı bir su kullanım ve talep sistemi. Bu sistem israfı en aza indirerek temel ihtiyaç kaynağı olan suyun dağıtım maliyetini azaltıyor. Kullanılan teknoloji, sensörler ve makineler arası iletişimden faydalanıyor.

Filipinlerde Bozuk Ürün Tespiti: StillFresh, kendisini Asya-Pasifik bölgesinde bozulmuş gıda tespiti yapabilen ilk strip üreticisi olarak tarif ediyor. Restaurant ve depolar renk değiştiren uyarı şeridini kullanarak stoklarının bozulmaya uğrayıp uğramadığını tespit edebilecek. Bu gelişme, halkı kirlenmiş gıda tüketme tehlikesinden koruyabilir.

Brezilya için Gastronomi Merkezi: Gastromotiva halkı besin israfı konusunda bilgilendirecek ve bağışlanan yiyecekler için tedarik noktalarının belirlenmesini sağlayacak bir web sitesi üzerinde çalışıyor. Ekip 42 tonluk yiyecek fazlasını kurtarıp yeniden kullanabilir hale getirmek için iki senelik pilot şehir projesi öneriyor.