Kanserli hastalar için saçlarını paylaşıyorlar

Kanser tanısı konan kişilerin tedavi süresinde yaşadığı sorunların çözümlerine odaklanan bir STK olan Kanser Savaşçıları Derneği’nin “Saçım Saçın Olsun” kampanyası, verdiği kısa bir aranın ardından tekrar başladı.

Biz de 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle bu kampanyayı tanıtmak istedik. Bilindiği üzere kanser tedavi sürecinde kişilerin çoğunda ilk göze çarpan sorunlardan birisi saç dökülmesi oluyor. Bu, sadece tedavi sürecinde gerçekleşen ve geri dönüşü olan bir durum olsa da hastaların psikolojisini olumsuz etkileyebiliyor. Kişilerin kendilerini sosyal ortamlarından soyutlanmalarına sebep olabiliyor ya da kendilerini etiketlenmiş gibi hissetmelerine yol açabiliyor. Bu gerçekten yola çıkan Kanser Savaşçıları Derneği, bu sorunun çözümüne yönelik olarak 2016 yılından beri Saçım Saçın Olsun projesini gerçekleştiriyor.

SAÇ VER, PERUK OLSUN

Gönüllü olarak saçlarını bağışlayan kadın ya da erkeklerin saçlarından, saçları dökülmüş kişiler için peruk yapılıyor. Projede; saç bağışçıları, gönüllü olarak projeye destek olan kuaförlerde ücretsiz kesim yaptırabiliyor. Sonrasında ise derneğe ulaşan saçlar, projeye destek olan peruk atölyelerine gönderiliyor. Peruk olarak geri dönen bu saçlar, talepte bulunan hastalara karşılıksız olarak hediye ediliyor.

Enfeksiyon kontrol hemşiresi Gizem Tokça’nın koordinatörlüğünde yürütülen projenin danışma kurulunda, hematolog Prof. Dr. Mustafa Çetiner, onkolog Dr. Kerim Kaban ile enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji hekimi Prof. Dr. Önder Ergönül yer alıyor. Türkiye’nin pek çok farklı kentinden kuaförlerin katıldığı kampanyaya (güncel kuaför sayısı 52), Kadıköy’den Ali Gür kuaför katılıyor.

FACEBOOK’TAN DESTEK!

Geçtiğimiz günlerde Facebook üst düzey yetkililerinden Sherley Sandberg, kendi sayfasındaki 2 milyon takipçisiyle, bu kampanyaya ait Türkçe bir videoyu paylaşarak, kampanyaya destek verdi.

Gönüllü olmak veya peruk talebinde bulunmak için; www.kansersavascilari.org