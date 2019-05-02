Kan bağışının 5’te 1’i Kadıköy’den

Türk Kızılay Derneği Kadıköy Şubesinin yeni başkanı Habip Kiraz, Kızılay’ın Kadıköy’deki hedeflerini, kan bağışındaki son rakamları değerlendird

Kızılay Kadıköy şubesinin başkanı 10 Şubat 2019’da değişti. Göreve yeni başlayan Habip Kiraz, Kızılay olarak Kadıköy’de bağışçı sayısını arttırmayı, yaşlılara sürekli bir destek sağlamayı, okullara Kızılay köşeleri kurarak daha küçük yaş gruplarında da farkındalığı arttırmayı amaçladıklarını belirtiyor.

Hedefleri ve beklentileri anlatan Kiraz, aynı zamanda Öykü Arîn ile gündeme gelen kan örneklerinde doku eşleştirmesinin prosedürünü ve Sağlık Bakanlığı ile iletişimi Gazete Kadıköy’e anlattı:

Habip Bey öncelikle kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

Aslen Erzurum’luyum. 1970 yılından beri Kadıköy’de ikamet etmekteyim. Evliyim ve 5 çocuk babasıyım. Şu anda inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibiyim. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görevler aldım. Bir dönem Kadıköy’de il genel meclis üyeliği yaptım. Şu anda Türk Kızılay Derneği Kadıköy şube başkanlığı yapmaktayım.

KADIKÖY, BAĞIŞTA BAŞI ÇEKİYOR

Kızılay Kadıköy Şube Başkanı olarak beklenti ve hedefleriniz neler?

Bilindiği üzere Kızılay, halkın kara gün dostudur. Bu anlam üzerinden Kadıköy’ümüzde bağışçılarımızın sayısını arttırmak önemli hedeflerimizdendir. Ayrıca ilçemizde yaşayan yaşlı büyüklerimizin tespitini yaparak onları ziyaret ederek yalnız olmadıklarını, Kızılay’ın her koşulda yanlarında olduğu gerçeğini bilmelerini sağlayacağız. Okullarımızda Kızılay köşesi oluşturarak, Kızılay kulübü faaliyetlerini destekleyerek çocuklarımıza Kızılay bilincini aşılamak önem verdiğimiz konular arasında. En büyük hedefimiz ise Kızılay’ımızın din, dil, ırk, mezhep farklılığı gözetmeksizin tüm insanlara şefkat ve merhamet ile yaklaşmasını sağlamaktır.

Kadıköy kan bağışı konusunda duyarlı ilçeler arasında diyebilir miyiz?

Kesinlikle. Kadıköy, kan bağışı konusunda duyarlılığı en önde gelen ilçelerimizdendir. 1 Ocak – 18 Nisan itibariyle Kadıköy ilçesinde 10 bin 369 ünite kan bağışı toplandı. İstanbul Anadolu yakasında toplam 56 bin 321 ünite kan bağışı toplandı. Bu miktar tüm Anadolu yakasında toplanan miktarın beşte biri oranındadır.

Kök hücre havuzunda ise şimdiye kadar 510 bin örnek toplandı. 4 bin 200 kök hücre eşleşmesi ve bin 100 kök hücre nakli gerçekleşti.

EŞLEŞME ZAMAN ALIYOR

Doku eşleştirmesi konusunda tartışmalar var. Bağış süreci nasıl işliyor?

Öncelikle bağışçıdan 2 tüp örnek alınıyor. 1 tüp test için (bulaşıcı hastalıklar vs açısından kontrol amacıyla) 1 tüp doku tiplemesi laboratuvarına göndermek için (uluslararası banka). Testler sonucu süzülen örneklerin hepsi bir havuzda toplanıyor. Bu aktif bir havuz olup, eşleşme olduğunda hem bağışçıya hem de hastaya haber veriliyor. Bunun için bir zaman verilmesi söz konusu değil, örneğin eşleşme 10 yıl sonra bile olabilir.

Eşleşme olduğunda hasta ismi verilmeden tekrar bağışçıya haber veriliyor ve tekrar kan verebilir misiniz diye soruluyor. Bağışçı tekrar kan vermeyi kabul ederse tekrar test yapılıyor (bulaşıcı hastalık vs). Bu aşamadan sonra işlem Sağlık Bakanlığı’na devrediliyor. Sağlık Bakanlığı bağışçıya tekrar check-up yaptırıyor. Akabinde nakil günü tespit ediliyor. Nakil gününe 5 gün kala bağışçıya aşılama yapılmaya başlanıyor. Hasta ve bağışçı nakil günü bir araya getiriliyor. Bağışçıdan kan alınıyor, süzülüyor ve kök hücre ayrıştırılıyor. Kök hücresi alınmış olan kan tekrar bağışçıya geri veriliyor (Bu yöntemin toplam süresi 5 gün).

Bir diğer yöntem eğer bağışçı vaktim yok derse kök hücre alınması kemik yoluyla yapılıyor. Bu yöntemde leğen kemiğinden mikro enjektörle ilik alınarak süreç kısa sürede tamamlanıyor (Bu yöntemin toplam süresi 30 dakika işlem + 5-6 saat istirahat) Zaten Sağlık Bakanlığı bağışçının bu işlemlerdeki tüm masraflarını karşılıyor.