Kadıköy Belediyesi, Kızılay Haftası nedeniyle “Kan ve Kök Hücre Bağışı” etkinliği gerçekleştirdi

Kadıköy Belediyesi ile Kızılay Kadıköy Şubesi Kızılay Haftası nedeniyle kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenledi.

Belediyenin giriş katında gerçekleşen etkinlikte Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu ile Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Filiz Ünlü de yer aldı. Belediye personeli ile vatandaşların katılım gösterdiği etkinliğin sonucunda 30 kan ve 2 kök hücre bağışı yapıldı.

“BİZİM DE İHTİYACIMIZ OLABİLİR”

Kan bağışında bulunan Şebnem Aksu, “4 yıldır düzenli olarak kan bağışında bulunuyorum. Kan verdiğim zaman mutlu hissediyorum. Çünkü başka insanlara yardım etmiş oluyorum. Bir gün bizim de kana ihtiyacımız olabilir. Sağlığı yerinde olan herkes kan ve kök hücre bağışında bulunmalı.” dedi. Davut Kapucu ise şunları söyledi: “Arkadaşımızın annesinin, eşimizin ve dostumuzun kan ihtiyacı oldu. Birkaç defa verdikten sonra düzenli bir şekilde kan vermeye başladım. 10 yıldır 4 ayda bir kan bağışında bulunuyorum. Kan bağışı hayat kurtarır. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Başkalarına yardım elini uzatıyorsunuz. Kan bağışı da organ bağışı demek. Bir gün hepimizin ihtiyacı olabilir. Bundan dolayı sağlık durumu iyi olanlar kan vermeli.”