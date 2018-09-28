Kalbine iyi bak

Dünyada her yıl 17,5 milyon insan kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor. Türk Kalp Vakfı 19. Dünya Kalp Günü kapsamında “Kalbine İyi Bak” diyor

Her yıl 17 buçuk milyon insan kalp hastalığı ve inme nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünya genelinde bir numaralı ölüm sebebi olan bu hastalıkların 2030 yılına kadar 23 milyon seviyesine çıkması bekleniyor.

Kalp hastalığı riskinden hayatımızda yalnızca birkaç küçük değişiklik yaparak korunmak mümkün. Türk Kalp Vakfı, 19. Dünya Kalp Günü kapsamında “KENDİ KALBİME ve SENİN KALBİNE iyi bakılması için ne yapabiliriz?” sorusuyla daha sağlıklı yemekler pişirme ve tüketme, daha hareketli olma, sigara içmeme ve sigara içen sevdiklerinize sigarayı bırakmaları konusunda yardım etme konusunda herkesi kendisine söz vermeye çağırıyor.

Türk Kalp Vakfı, Dünya Kalp Günü kapsamında Kadıköy Belediyesi desteği ile Kozyatağı Kültür Merkezi’nde bir etkinlik düzenliyor. 29 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 13.00’de Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde gerçekleşecek olan etkinlikte vakfın tanıtım videosu gösterilecek ve Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, Melisa Akgül, Kerim Soysal, Av. Çetin Yıldırımakın, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu günün önemine ilişkin konuşacak. Etkinlikte Türk Kalp Vakfı Çocuk Kardiyoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Türkan Ertuğrul’un konuşmacı olduğu “Ailelerin Çocuk Kalp Sağlığı İle İlgili Bilinçlendirilmesi” başlıklı konferans yapılacak. Melisa Akgül’ün fotoğraf sergisinin de gezilebileceği etkinlik, Kerim Soysal yönetiminde Klasik Müzik Resitali ile sona erecek.

KADIKÖY’DE ÜCRETSİZ MUAYENE

Kalp sağlığı kontrolü konusunda Kadıköylüler şanslı. Çünkü Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nde kardiyoloji muayeneleri ücretsiz yapılıyor.

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Kardiyoloji Ünitesinde; Ekg (Elektrokardiyografi), Efor Ekg, Ekokardiyografi, Ritim Holter, Tansiyon Holter hizmeti sunuluyor. Klinikte muayene ücretsizken diğer işlemlerden ise cüzi bir ücret alınıyor.

Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Fahrettin Kerim Gökay Cad. Patika Yol Sok. No:16 Kuyubaşı’ndaki Kardiyoloji Kliniğine (216) 418 88 30- (216) 348 40 27 telefonlarından, polikliniğin internet sitesi http://www.saglikpoliklinigi.org/’tan ulaşılabilir ve randevu alabilirsiniz.