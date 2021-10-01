Kalbimiz sağlıklı çalışsın

Dünya Kalp Sağlığı Haftası’nı kalp sağlığı konusunda farkındalık oluşturup toplumu bilinçlendirmek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları oluşturabilmek amaçlı kutluyoruz.
Kalp hastalıklarının büyük kısmından sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmakla korunabiliriz.
Sağlıklı yaşam alışkanlıkları neler, ne yapmalıyız?
1- Kalp Sağlığını Destekleyen Beslenme;
- Şeker tüketimini en aza indirmek
- Şekerli-unlu hazır besinleri tüketmeyerek tatlı ihtiyacını kurutulmuş meyve, taze meyve ve meyve ürünlerinden karşılamak
- Hurma, kuru kayısı, kuru incir, yaban mersini, kuru üzüm… vb kurutulmuş meyveler hem tatlı ihtiyacını giderir hem de vücuda çok faydalı eser elementler (çinko, selenyum… vb) içerirler.
- Pekmez, pestil… vb meyve ürünleri tüketilmeli
- Meyvelerin özellikle mevsiminde tüketilmesi faydalıdır.
- Kırmızı, mor, turuncu renkli meyveler kalp sağlığına iyi gelir
- Üzüm çekirdekleri çiğnenerek yutulmalı (üzüm çekirdek ekstreleri ilaç olarak kullanılıyor)
- Sarımsak özü ilaç olarak kullanılıyor. Mümkünse her tencere yemeğine 1-2 diş sarımsak birkaç parçaya kesilerek katılmalı, ayrıca çiğ olarak tüketilmelidir.
- Ceviz, badem, kestane kolesterolü yükseltmeyen harika gıdalardır. Dozunda tüketilmesi uygundur.
- Çekirdek, fındık, fıstık aşırıya kaçılmadan günde 1-2 avuç yenilebilir. Çok faydalı eser elementler içerirler.
- Şeker içeriği çok yüksek gazlı içeceklerden uzak durulmalıdır.
- Bitter çikolata ve günde 1 fincan şekersiz türk kahvesi veya filtre kahve kalp sağlığı için önerilir.
- Bol bol balık, sebzeler, baklagiller tüketilmesi lazım. Yulaf ezmesi, keten tohumu kalbe çok faydalıdır.
- Omega 3-6-9 içerikli balık yağı kolesterolü düşürerek kalp sağlığı açısından faydalıdır.
- Kolesterol içeriği yüksek hayvansal gıda yani kırmızı et (2 köfte büyüklüğünde) - tereyağı (tadımlık) az miktarda tüketilmelidir.
- LDL kolesterol (kötü kolesterol) düşük tutulmalıdır.
- İşlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır. Topraktan çıktığı gibi doğadan elde edilen şeklinde besinler tüketilerek kalp hastalığı ve kanserden korunabiliriz
- 2- Egzersiz yapmak; hafta da en az 3-4 gün en az 40 dakika tempolu yürüyüş, yüzme, koşma gibi yol kat edilen egzersizler çok faydalıdır.
- 3- Stress – sıkıntıdan uzak durmak; stress yönetimi için kitaplar okumak, gerekiyor ise psikolojik destek almak, meditasyon yöntemlerini, nefes egzersizleri öğrenmek
- 4- Düzenli kalp hastalıkları kontrolünden geçmek; bir şikayetiniz olmasa bile erkeklerde 40 yaş üstü, kadınlarda menopoz sonrası her yıl kalp check up yaptırmak
- 5- Sigarayı bırakmak; sigarayı bıraktıktan ilk 24 saat sonra kişilerin kalp krizi geçirme riski ciddi oranda azalır. Sigaranın iyi kolesterolü düşürerek kalp hastalığına zemin hazırladığı unutulmamalıdır.