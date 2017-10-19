Haftalık Bağımsız Gazete 20 Ekim 2017
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Kadın Sağlığı Merkezi farkındalık yaratıyor

Kadıköy Belediyesi Mamografi ve Kadın Sağlığı Merkezi, Süreyya Operası önünde açtığı stant aracılığıyla kadınları bilgilendirdi

Kadın Sağlığı Merkezi farkındalık yaratıyor
Alper Kaan YURDAKUL

“Koruyucu Sağlık Hizmeti İlkesi” ile yola çıkan ve Kadıköy’de yaşayan kadınlara, meme ve jinekolojik kanserler konusunda ücretsiz hizmet veren Mamografi ve Kadın Sağlığı Merkezi, farkındalık oluşturmak için yaptığı kampanyalara bir yenisini daha ekledi.

Süreyya Operası önünde buluşan Mamografi ve Kadın Sağlığı Merkezi çalışanları ve gönüllü kadınlar, yoldan geçen kadınlara merkezin faaliyetlerini anlatan bir broşür, defter ve pembe kurdele dağıttı. Kadınlarla konuşarak kadın sağlığı hakkında bilgilendirmelerde bulunan grup, Bahariye Caddesi’nde bulunan ağaçlara, göğüs kanseri ile savaşmanın simgesi haline gelen pembe kurdeleler asarak meme sağlığına dikkat çekti.

Etiketler; #pembe kurdele #süreyya operası #kadın sağlığı merkezi #mamografi merkezi
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