Kadıköy’ün Diyabet Hastanesi var

14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde Kadıköy’de bulunan Prof. Dr.Nazif Bağrıaçık Diyabet Hastanesi’ni ziyaret ettik, çalışmalar hakkında bilgi aldık

Dünya Diyabet Günü etkinliklerinin gerçekleştiği yerlerden biri de Acıbadem’de bulunan Prof. Dr.Nazif Bağrıaçık Diyabet Hastanesi.

Prof. Dr.Nazif Bağrıaçık Diyabet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr.Huriye Alasya, diyabet hastalığı, diyabet günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler ve Diyabet Hastanesi hakkında bilgiler verdi.

Diyabet hastalığı nedir, nasıl önlenir?

Diyabet, asırlardan beri bilinen kalıtımsal ve insan sağlığını çeşitli yönlerden etkileyen ve bozan bir hastalıktır. Diyabeti önlemenin en önemli yolu sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak.

Dünyada ve Türkiye’de diyabetli sayısı nedir?

Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı bildiride 2017 yılı itibari ile dünyada 385 milyon diyabetli vardır, ülkemizde ise bu rakam 7-8 milyon civarındadır.

Hastanenizin Diyabet Günü dolayısıyla ne gibi etkinlikleri var?

14 Kasım Salı günü kan şekeri ölçümü ve vücut analizi, diyabet söyleşisi ve zumba etkinliği çerçevesinde egzersiz etkinliklerimiz oldu. Ayrıca 16 Kasım’da Nautilus Alışveriş Merkezinde diyabet taraması yapacağız.

Hastanenizin hakkında biraz bilgi verir misiniz?

Temelleri 1955 yılına dayanan Türk Diyabet Cemiyeti ile Türk Diyabet ve Obezite Vakfının ortak kuruluşu olan hastanemiz 1990’lı yılların başında Harbiye’de kuruldu. 2015 yılında ise Kadıköy Acıbadem’e taşınarak burada faaliyete geçti. 66 yatak kapasiteli hastanemizde ayrıca 3 ameliyathane, 13 kişilik yoğun bakım ünitesi, fizik tedavi merkezi, göz hastalıkları ve birçok servis bulunuyor.