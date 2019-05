Kadıköy’den lösemili çocuklara ziyaret

Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası’nda Öykü Arin’e annesinden nakledilen yarı uyumlu iliğin tutmadığı haberi geldi. Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise lösemili çocuklara moral ziyaretinde bulundu

Lösemi, halk arasında kan kanseri adıyla bilinen bir grup hastalığın ortak adı. Lösemi her yaşta görülen bir kanser türü ancak daha çok çocuk hastalarla ve onları hayata bağlayacak olan kök hücre bağışı ile gündeme geliyor. Çevremizi kuşatan bu etkenler nedeniyle löseminin dünyada ve Türkiye’de görülme oranı her geçen gün artıyor. Uzmanlar net bir rakam vermemekle birlikte ülkemizde her yıl yaklaşık 4250 yeni akut lösemi vakası görülme ihtimalinin olduğunu söylerken Sağlık Bakanlığı her yıl bin 500- 2 bin çocuğun lösemiye yakalandığını belirtiyor.

Her yıl 25-31 Mayıs Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası’nda hastanelerde lösemi tedavisi gören çocuklar ziyaret ediliyor ve lösemi hastalığına dikkat çekmek için farkındalık etkinlikleri düzenleniyor.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Filiz Ünlü ve müdürlük çalışanlarıyla birlikte İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Polikliniği’nde lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti. Hastane yetkililerinin hastanenin fiziki koşulları ve hastalık hakkında bilgi verdiği ziyarette, löseminin tedavisi uzun süren bir hastalık olduğu için buradaki çocuklarla bir aile olduklarının altı çizildi. Çocuklara moral olması için haftanın belirli günleri gönüllü üniversite öğrencilerinin çocuklarla birlikte etkinlikler yaptığının dile getirildiği ziyarette, Sağlık İşleri Müdürü Filiz Ünlü de gerekli olduğu takdirde Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi’ndeki pedagogların da psikolojik destek verebileceklerini söyledi. Karşılıklı olarak paylaşılan bilgilerin ardından Başkan Şerdil Dara Odabaşı çocuklara hediye verdi.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIN SİMGESİ

Peki bizler lösemi hastalığı hakkında ne kadar bilgiye sahibiz. Bu hastalığın nedenlerini ve bu hastalıkla nasıl mücadele edildiğini biliyor muyuz? Aslında uzun bir zamandır bu soruların cevapları hakkında bilgi sahibi olduk. Bu bilgilerden de Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı’nın Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulan ve ilik nakli olmayı bekleyen kızları Öykü Arin için başlattıkları kök hücre bağışı kampanyasıyla haberdar olduk. Ailenin Öykü Arin’e ve tüm lösemili çocuklara umut ışığı olması için “Öykü Arin’e Umut Ol, Donör Ol” çağrısıyla başlattığı kampanya, kısa sürede hem yurt içinden hem de yurt dışından karşılık buldu. Meslek odaları, belediyeler, üniversiteler harekete geçti ve kök hücre bağışı için kampanyalar düzenledi.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu,“Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancıları Geleceğe Donör Oluyor” sloganı ile kök hücre bağışı etkinliği düzenlerken, Kadıköy Belediyesi de Kızılay Kadıköy Şubesi ile birlikte “Kök hücre bağışı ile yeni yılda mutlu bir öykü yazıyoruz” çağrısıyla “Lösemide Donör Ol” kampanyası gerçekleştirdi. Belediyenin düzenlediği kök hücre bağışı seferberliğine belediye çalışanları, sanatçılar ve Kadıköylüler destek verdi.

ANNEDEN NAKLEDİLEN İLİK TUTMADI

Yapılan kampanyalar sonucunda Öykü Arin için yüzde 100 uyumlu donör bulanmaması nedeniyle 18 Nisan’da anne Eylem Şen Yazıcı’dan yarı uyumlu ilik nakli yapıldı. Bu süreç içerisinde Eylem Şen Yazıcı, 13 Mayıs’ta “Öykü Arin’e Umut Ol” sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bu açıklamada 150 bine yakın kök hücre numunesinin çalışılması için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Yazıcı açıklamada şunları dile getirdi: “Doktorlar naklin tutup tutmadığına dair henüz net bir sonuç söyleyemiyor. Sanırım önümüzdeki hafta cuma gününe kadar bu konuda kesin bir şey söyleme imkânı olacak. Yaklaşık 3 ay içinde 150 bine yakın donöre ulaşmıştık. TÜRKÖK tarafından henüz onların çalışılması mümkün olmamıştı. Sağlık Bakanlığı’na sesleniyorum, bir an önce 150 bine yakın numunenin çalışılmasını talep ediyorum.” Bu çağrının ardından iki hafta sonra yapılan diğer bir açıklamada ise Öykü Arin’e annesinden yapılan yarı uyumlu iliğin tutmadığı ve baba Çağdaş Yazıcı’dan çok kısa zamanda yarı uyumlu nakil şansının deneneceğinin bilgisi yer aldı.

“BABADAN DA NAKİL DENENECEK”

Yarı uyumlu ilik naklinin başarısız olmasıyla nedeniyle “Öykü Arin’e Umut Ol” sosyal medya hesabından kampanya çağrıları yapılmaya devam ediliyor. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’nın elindeki numunelerin çalışılması için tekrardan bir çağrı metni yayınlandı. Metinde şu bilgilere yer verildi: “Geldiğimiz süreç itibariyle toplanan kök hücre numunelerinin incelenen kısmı içerisinde canımız Öykü’müze uygun kök hücre çıkmadı ve anneden yarı uyumlu nakil de maalesef başarılı olamadı. Bu nedenle doktorlarımızın kararıyla eğer babadan yarı uyumlu nakil de başarılı olmazsa tek umudumuz yabancı bir donör ile eşleşme olacak. Sevgili Öykü’müz ile başladığımız bu yolda Bakanlık yetkililerinin laboratuvarların çalışma kapasitesini artırdıklarını söylemesine rağmen, toplanan numunelerin işlenmesinin henüz bitmemiş olması bizleri umutsuzluğa sevk ediyor. Bizler, Öykü Arin’e Umut Ol gönüllüleri olarak kök hücre bekleyen binlerce insana umut olan bir çaba ve çalışmaları ortaya koyduk, şimdi bunun Öykü Arin için de faydalı olmasını istiyoruz. Sayın Sağlık Bakanı’na ve Bakanlık yetkililerine numunelerin bir an önce çalışması için yurt içindeki ve yurt dışındaki imkânların kullanılması konusunda üzerimize düşeni yapacağımızı birçok kez ilettik. Sağlık Bakanlığı’nın artık somut bir adım atmasını ve numuneleri en kısa sürede çalışmasını istiyoruz.”