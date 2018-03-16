Haftalık Bağımsız Gazete 17 Mart 2018
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Kadıköy’de Yeşilay Haftası

Kadıköy’de Yeşilay Haftası
GazeteKadıköy

Bağımlılıkla 98 yıldır mücadele eden Yeşilay, bu yıl da Yeşilay Haftası dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında etkinlik düzenledi. Bu etkinliklerden biri de Kadıköy Belediye Meclis oturumunda gerçekleşti. Aynı zamanda Yeşilay Kadıköy Şube Başkanı olan Kadıköy Belediye Meclis üyesi Ömer Şahan, mecliste Yeşilay haftasına dikkat çekmek için konuşma yaptı. Kadıköy Belediye Meclis üyeleri de bağımlılıklardan uzak durmak ve sağlıklı yaşam için Yeşilay rozetleri taktı.

Yeşilay Haftası kapsamında Kadıköy’de gerçekleşen bir başka etkinlik de Mehmet Beyazıt Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde yapıldı. Kadıköy Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Yeşilay Haftası etkinliğine Kaymakam Dr. Mustafa Özarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Arslan ve Kadıköy Yeşilay Şube Başkanı Ömer Şahan katıldı.

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