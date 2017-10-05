Kadıköy sağlıklı yaş alıyor

Kendilerini eve kapatmıyor, tansiyon ve şekerini ölçsün diye komşuyu ya da çocuklarını beklemiyor, ilaçlarını nasıl kullanmaları gerektiğini kendileri biliyorlar. Kadıköy Belediyesi tarafından başlatılan ‘Sağlıkla Yaş Alalım’ projesine katılan Kadıköylü yaşlılar sağlıklı yaş alıyor

Kadıköy Belediyesi’nin yaşı ilerlemiş bireylerin sağlıklarını korumak, sosyal yaşamdan kopmadan sağlıkla yaş almalarını sağlamak için başlattığı ‘Sağlıkla Yaş Alalım’ projesi seminerleri başladı. İlki geçtiğimiz yıl Prof.Dr. Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği gerçekleştirilen projeye ilgi büyük. Seminerler kapsamında yaş almış bireylere yaşadıkları sağlık sorunları, fonksiyon kayıplarını hafifletmek için destek ve pratik bilgiler veriliyor.

Proje kapsamında verilen eğitimler iki gün sürüyor. 8-10 kişilik gruplar halinde yapılan eğitimler uzman doktorlar tarafından veriliyor. Eğitimlerin ilk gününde katılımcılara kronik hastalıklarla ilgili bilgilendirme yapıyor, bu hastalıklarda düzenli ilaç kullanımını anlatılıyor.

Ağız diş sağlığı, protez bakımı gibi konularda bilgi verilen seminerlerde ayrıca beslenmede nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgiler veriliyor.

İlk gün verilen eğitimlerden bir başka başlık ise ev kazalarından korunma ve ilkyardım bilgileri. Polikliniğin psikologu tarafından verilen yaş almaya uyum sağlama ve yalnızlıkla baş etme ve kadın-doğum uzmanı tarafından verine menapozda idrar kaçırma konuları üzerinde yapılan bilgilendirmeler de birinci gün verilen eğitimler arasında.

İkinci gün ise uygulamalı eğitim. Katılımcılar bu eğitimlerde tansiyon aletleri, şeker ölçüm cihazlarının nasıl kullanıldığını öğreniyor.

Evde kullanılan aletlerin aynı zamanda kontrollerinin de yapıldığı eğitimlerde katılımcılara poliklinikte hazırlanan ilkyardım kitleri ve ‘Ev Kazalarında İlkyardım’ kitapçığı dağıtılıyor.

8-10 kişilik gruplarla halinde 15 günde bir düzenlenen eğitimlere katılmak için Yeldeğirmeni’nde bulunan Prof.Dr.Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği’ni (Tel: 0216 5651344 ve 0216 5652594) arayabilir, proje hakkında bilgi alabilirsiniz.