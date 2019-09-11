Kadıköy sağlığı konuşuyor

Kadıköy Belediyesi, kalp hastalıklarından diyabete, diş sağlığından otizme kadar farklı branşları kapsayan konularda sağlık sorunlarını sağlık sempozyumu düzenliyor

Kadıköy Belediyesi Sağlık Müdürlüğü, kalp hastalıklarından diyabete, diş sağlığından otizme kadar farklı branşları kapsayan konulardaki sağlık sorunlarını konuşmak üzere sağlık sempozyumu düzenliyor. 13-14 Eylül tarihlerinde Caddebostan Kültür Merkezinde düzenlenecek sempozyumda Kadıköy Belediyesi’nin polikliniklerinde görev yapan doktorlar başta olmak üzere, Kadıköy’de görev yapan doktorlar sağlık alanındaki sorunları irdeleyecek. Sempozyum kapsamında halk sağlığı, diyabet, kalp hastalıkları, diş sağlığı, otizm, kadın hastalıkları, ileri yaşlarda yaşanan hastalıklara yönelik bilgilendirmeler yapılacak.

İki gün sürecek sempozyumun programı şöyle:

13 Eylül Cuma

10.00 - 10.40: Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Dr.Çağrı Çukadaroğlu

Konu: Halk Sağlığı Kavramı/ Tarihçesi

10:50 – 11: 30: Dr.Nazif Bağrıaçık Dahiliye Hastalıkları Uzm.Dr. Ferhat Çetin ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Doç.Dr.Sinan Kırım

Konu: Diyabet Yaygınlığı ve Korunma Önerileri / Tiroid Hastalıkları ve Mevsimsel Değişimler

11.40 – 12.20: Özel Göztepe Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç.Dr. Aslı Tanındı

Konu: Kalp Sağlığı

2.Oturum

13:00 – 13:40: Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm.Dr.Nilgün Tandoğan

Konu: Kadın Sağlığı ve Menopoz

13:50 – 14: 30: Kadıköy Acıbadem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm.Dr.Funda Öztürk

Konu: Rahım Ağzı Kanseri (HPV) ve Erken Tanı Korunma Yolları

14:40 – 15:20: Kadıköy Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Hekimi Dt. Emel Akkerman

Konu: Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığı, Ağız Hijyeni, Doğru ve Etkili Diş Fırçalama

15:30 - 16:00: İstanbul Gelişim Üniversitesi iktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim üyesi Doç.Dr.Sevcan Karakoç Demirkaya

Konu: Otizm

14 Eylül Cumartesi

13:00 – 13:40: Kadıköy Belediyesi Prof.Dr.Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği

Konu: Sağlıkla Yaş Alalım

13:50 – 14:30: : Dr.Nazif Bağrıaçık Diabet Hastanesi Genel Cerrahi Op.Dr. Dauren Sarsenov

Konu: İleri Yaşlarda Kanser Taramaları

14:40 – 15:20: Özel Acıbadem Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Doç.Dr. Selami Çakmak

Konu: İleri Yaşta Eklem Sağlığı ve Diz ve Kalça Sorunları

15:30 – 16:00: Özel Medicana Hastanesi Üroloji Uzm.Dr. Hayat Dumlupınar

Konu: Prostat Tanı ve Tedavi