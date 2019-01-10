Kadıköy, Öykü ve tüm lösemi hastaları için seferber oldu

Kadıköy Belediyesi ile Kızılay Kadıköy Şubesi Öykü Arin Yazıcı ve tüm lösemi hastalarına umut olmak için “Lösemide Donör Ol” kampanyası düzenledi

Kadıköy Belediyesi ile Kızılay Kadıköy Şubesi el ele verdi, Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastalığı tanısı konulan ve ilik nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya ve tüm lösemi hastalarına umut olmak için “Lösemide Donör Ol” kampanyası düzenledi. “Kök hücre bağışı ile yeni yılda mutlu bir öykü yazıyoruz” sloganıyla düzenlenen kampanya için 9 ve10 Ocak tarihinde 10.00 ile 19.00 saatleri arasında Kadıköy Belediyesi önünde Kızılay noktası kuruldu.

Belediye çalışanları, Kadıköylüler ve sanatçılardan Feyyaz Duman, Esin Alpogan, Nilperi Şahinkaya, Kerem Arslanoğlu, Gökçe Eyüboğlu, Gizem Erman Soysaldı, Bülent Çolak ve yönetmen Özcan Alper, Hüseyin Karabey, Kızılay noktasında kök hücre bağışında bulunarak kampanyaya destek oldu.

“GELECEĞİMİZE UMUT OLALIM”

Kampanya hakkında düşüncelerini paylaşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Geleceğe umut olmak için destek vermek gerekiyor. Dayanışma ile umuda ışık olmalıyız. O yüzden kampanyalar çok önemli.” dedi. Kök hücre bağışının lösemi hastalarının hayata tutunması için büyük önem taşıdığına değinen Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Numan Hocaoğlu da Kadıköylülerin kan ve kök hücre bağışında çok duyarlı olduklarını söyledi.

“KÖK HÜCRE BAĞIŞI İÇİN ADIM ATMALIYIZ”

Kök hücre bağışında bulunarak kampanyaya destek veren oyuncu Bülent Çolak, “Buraya geldim. O yüzden çok heyecanlıyım ve umutluyum. Şu an burada olmak çok güzel bir duygu. Sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor. Ama şu an kendimi daha çok işe yarar hissediyorum. Özellikle çocuklar için Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için toplumun sevdiği kişiler olarak kampanyalara destek olmalıyız.” diye konuştu.

Oyunca Nilperi Şahinkaya da “Sosyal medyadan destekliyoruz. Fakat adım atmalıyız ve kök hücre bağışında bulunmalıyız. İnsanlar kendisini sokağa atmalı ve destek vermeli. Örneğin yaptığımız bağışı videoya çekip ‘Bakın ben yaptım siz yapın’ diyerek paylaşırsak insanları motive de edebiliriz.” dedi.

“BELKİ UMUT BENİMDİR”

Bağışta bulunan Pınar Türk, “İlk kez kök hücre bağışında bulundum. Öykü Arin için umut ışığı oldum. O yüzden çok mutluyum. Kampanyaların olduğu her yerde destek olalım.” diyerek kök hücre bağışı için çağrıda bulundu.

Özlem Bakırcı da “İnanılmaz mutluyum. Yeni yıldaki ilk hedefim kök hücre bağışında bulunmaktı. Buna karar verdiğim günün ertesi günü Kadıköy Belediyesi'nin kampanya afişini gördüm. Hemen buraya geldim. Birine umut olmak istiyorum. Belki de Öykü Arin için umut benimdir. ” dedi.